Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Das Eisenhüttenstädter Basketball-Team der U 14 hat zum Saisonauftakt zwei Niederlagen erlitten. Gegen SFB Basket Brandenburg verlor es 60:65 (18:36), das zweite Spiel ging klar an Gastgeber WSG Fürstenwalde 102:47. Die Brandenburger traten zu sechst an und bestritten bereits ihr zweites Spiel. Der EBV fing gegen Brandenburg recht gut an. Das Passspiel klappte. Die Defensive wirkte beinahe lustlos, so dass Brandenburg in der 7. Minute mit 13:4 in Führung lag, nach zehn Minuten mit 16:10. Im zweiten Viertel gelang dem EBV-Team wenig. Brandenburg baute die Führung auf 36:18 aus. Nach der Halbzeit-Pause erwachte der Kampfgeist der Mannschaft. Demzufolge konnte das 3. Viertel mit 18:14 gewonnen werden. Das 4. Viertel entschieden die Oderstädter mit 24:15 für sich.

Tempo fordert Tribut

Das zweite Spiel der Eisenhüttenstädter war laufintensiv. Allerdings zeigte sich offensiv erneut die Abschlussschwäche. Das erste Viertel ging deutlich an Fürstenwalde (32:11). Der EBV gab nicht auf, gewann das 2. Viertel 28:19, nach 20 Minuten also 51:39 für die WSG. Das hohe Spieltempo forderte Tribut, während das dritte Viertel beinahe ausgeglichen gestaltet werden konnte (18:22), war im vierten Viertel die Luft raus. Die Fürstenwalder gewannen diese zehn Minuten mit 31:21.

EBV gegen Brandenburg: Arian Schneider 2 Punkte, Lilly Kniesche, Jamie Hennlein 10, Niklas Schmidt 2, Tom Schlegel, Dominik Reger 19 Punkte, 0/2 Freiwürfe, 1 Dreier, Luis Weber 19 Punkte, 0/2 FW 1 Dreier, Liam Wegner 8 Punkte, 0/2 FW, Joanna Förster

Freiwürfe: EBV 0/6 (0 Prozent), Brandenburg 7/20 (35 Prozent)

EBV gegen Fürstenwalde: Arian Schneider 10 Punkte, 0/2 FW, Lilly Kniesche, Jamie Hennlein 7 Punkte, 1/1 FW, Niklas Schmidt 8, Tom Schlegel, Dominik Reger 22 Punkte, 0/2 FW, Luis Weber 26 Punkte, 1/3 FW, Liam Wegner 5 Punkte, 1/2 FW, Joanna Förster 0/2 FW;

Freiwürfe: EBV 3/12 (25 Prozent), Fürstenwalde 4/17 (24 Prozent)