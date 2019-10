MOZ

Ortsmarke Drei Erkeraner Team, neun Spiele und zwei Lokalderbys. Am Sonnabend ab ca. 13 Uhr finden Zuschauer in der Stadthalle alles, was das Volleyballherz begehrt. Die erste Frauenmannschaft trifft auf den Lokalrivalen Saarower VSV und den VSB Eisenhüttenstadt. Die zweite Frauenmannschaft spielt gegen den Cottbuser VV II und die WSG Buckow. Die Männer bestreiten ihr großes Lokalderby gegen die TSGL Schöneiche III, danach wartet die HSG Senftenberg. Die drei VSV-Teams spielen auf Nachbarfeldern.