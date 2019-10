Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Mit einem Feuerwerk wurde am späten Freitagnachmittag der neue Trainingsplatz des 1. FC Frankfurt eingeweiht. Gekommen waren Vereinsmitglieder sowie Sponsoren, Spender und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen. Bei der Eröffnung trugen zudem die Minis ein Turnier aus. "Es war uns sehr wichtig, dass unsere Jüngsten, die unsere Zukunft sind, die Premiere feiern und als Erste auf dem Platz stehen", sagte Präsident Markus Derling. Die Bambini sind eine der 19 Mannschaften des Vereins, in denen die insgesamt 380 Mitglieder Fußball spielen.

"Da wurde es bei der Gestaltung der Trainingspläne schon sehr eng. Vor allem in der dunklen Jahreszeit, wenn wir den Platz hinten am Buschmühlenweg nicht mehr nutzen können", berichtete Nachwuchsleiter Mathias König. Neben dem vor sieben Jahren eingeweihten Kunstrasen und dem Hybridrasen an der Sportschule, den die Sportschüler nutzen, gibt es nun einen dritten Trainingsplatz mit Flutlicht. "Dadurch entspannt sich die ganze Situation."

Die Planungen für das Projekt begannen vor vier Jahren. Der neue Rasen kostete 431 000 Euro, wovon der 1. FCF ein gutes Viertel selbst trägt. Der Rest stammt aus Fördermitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP). "Ohne die Unterstützung der Stadt, des Stadtsportbundes, der vielen Förderer und natürlich unserer Mitglieder hätten wir dieses Projekt niemals stemmen können. Dies ist ein Meilenstein für die Sportstadt Frankfurt" sagte Derling und ergänzte: "Wir haben uns ganz bewusst für Rasen und gegen Kunstrasen entschieden. Uns war wichtig, dass unsere Fußballer auch im Training das Gefühl des Rasens erleben."

Dies begrüßte auch Jan Mutschler, der mit der Männermannschaft zur Einweihung gekommen war. "Durch den neuen Platz haben wir jetzt überragende Bedingungen. Wir müssen dann nicht mehr auf Kunstrasen trainieren, das wird man auch in den Spielen sehen. Außerdem ist dort die Verletzungsanfälligkeit höher." Bis es soweit ist, muss der neue Rasen allerdings noch richtig anwachsen, daher dürfen in diesem Jahr vorerst nur die Minis auf dem neuen Platz trainieren.

Eisenhuth besucht Ex-Club

Bei der Eröffnung dabei war auch Tobias Eisenhuth. Der 18-Jährige spielte 2014/15 bei den C-Junioren des 1. FCF, ehe er zu Energie Cottbus wechselte. Dort steht er mittlerweile in der Regionalliga-Mannschaft und sorgte unter anderem mit seinem Startelf-Debüt im DFB-Pokal gegen Bayern München für Aufsehen. "Ich habe oft hier auf dem Kunstrasenplatz trainiert, aber auf echtem Rasen macht es natürlich mehr Spaß. Ich habe noch Kontakt zu einigen Mitspielern, daher bin ich gerne hierhergekommen und freue mich für den Verein", sagte das unter anderem vom Bundesligisten SC Paderborn umworbene Talent.