Andrea Linne

Panketal (MOZ) Engagiert sich ein ehrenamtlich tätiger Gemeindevertreter in Deutschland, dann steht ihm dafür eine Entschädigung zu. Wie hoch und differenziert diese ausfällt, das wird in der Aufwandsentschädigungssatzung festgeschrieben, die in Panketal seit 2012 gilt und nun überarbeitet wird. Dabei gehen die Positionen in den Fraktionen weit auseinander. Während einige den Erhöhungen, die nun beschlossen werden sollen, offen gegenüber stehen, lehnen andere jede Form der ehrenamtlichen Vergütung kategorisch ab.

Dabei geht es für 2020 nur um gut 32 250 Euro mehr gegenüber dem Vorjahr. Strittig sind eher parteipolitische Positionen, die sich auch monitär ausdrücken könnten. Gegenüber bisher 75 Euro im Monat für jeden Gemeindevertreter schlägt die Verwaltung 100 Euro vor. Abhängig von den Einwohnerzahlen sollen der Schwanebecker Ortsvorsteher 250 Euro, der Zepernicker 350 Euro erhalten. Hierzu gab es Diskussionen. Die Arbeit beider sei vergleichbar und verdiene eine Gleichstellung, so der Tenor aus den Ausschüssen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung soll 500 Euro gegenüber bisher 300, der Hauptausschussvorsitzende 400 statt bisher 300 Euro erhalten. Auch dazu regt sich in Panketaler Politikerkreisen Widerspruch. Jeder Fraktionsvorsitzende soll mit 100 Euro entschädigt werden, bisher gibt es 75 Euro. Für jede Sitzung, an der die Ausschuss-Mitglieder teilnehmen, zahlt Panketal neu 30 statt 25 Euro bisher.

Die Diskussion über die Satzung geht am Montag in der Gemeindevertretung weiter.