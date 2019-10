MOZ

Schwedt (MOZ) Die Schwedter Philatelisten laden an diesem Wochenende zur ihrer jährlichen Briefmarkenausstellung ein. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr ist die Ausstellung in den Räumen des Kulturbundes zu sehen. "Wir haben eine Ausstellung der populären Philatelie vorbereitet, die auf langweilige, rahmenfüllende Sammlungen verzichtet", verspricht Vereinschef Wolfgang Erhardt. Dafür wurden aus mehreren Themengebieten nur die interessantesten Exponate ausgewählt. So können sich die Sammlerfreunde auf Ansichtskarten der Schwedter Brücken freuen, es gibt eine Auswahl von Greifvögeln im Nationalpark, eine Sammlung von prominenten Persönlichkeiten, die in Schwedt zu Gast waren und eine Erinnerung an den Tag der Briefmarke im Zweiten Weltkrieg.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung sind die Sonderbriefmarken und ein Souvenirumschlag, den die Briefmarkenvereine von Leverkusen und Schwedt gemeinsam zum 30-jährigen Jubiläum der Städte- und Vereinspartnerschaft herausgegeben haben. Die Marke aus Leverkusen ist ein Novum. Erstmals ist Leverkusen Motiv einer Briefmarke.