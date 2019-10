Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Motocross-Saison ist beendet. Nach vielen Monaten stehen nun in den 13 ausgeschriebenen Klassen die Brandenburg-Meister fest. Ein Uckermark-Champion der letzten Saison, Oliver Simon vom MSC Kieskuhlenterror Gramzow, konnte seinen Titel nicht verteidigen, weil er sich in diesem Jahr eine Auszeit nahm.

Dies ist aber Eric Rakow vom MC Prenzlau mit seiner 125er Maschine (14 bis 18-Jährige) gelungen. Er verteidigte erfolgreich seinen Brandenburg-Titel, fuhr für den ersten Platz 200 Punkte in vier Rennen ein.

Auch Tim Stüdemann vom Gramzower Verein stand in der Klasse 50 Kubikzentimeter (sechs bis neun Jahre) ganz oben auf dem Siegertreppchen. Er erreichte in sechs Rennen 229 Punkte.

Im Open-Bereich (MX 1) kam Florian Kunkel auf den dritten Platz (253). In der 65er und 85er Klasse sowie in der MX-2-Klasse und Clubsport stand kein heimischer Fahrer auf dem Podest. Max Knobel vom VfL Vierraden startete zwar in der Clubsport-Klasse mit zwei Laufsiegen in die Saison, konnte aber nach einer komplizierten Verletzung im Mai nicht mehr fahren und fiel für die weitere Meisterschaft aus. Nun sitzt er seit Anfang Oktober wieder auf dem Bike und bereitet sich intensiv auf die kommende Saison vor.

Belebter mit Uckermark-Fahrern sehen die beiden Senioren-Klassen aus. Bei den ab 35-Jährigen steht nach sieben Rennen mit je zwei Wertungsläufen ein Uckermark-Quartett in den Top Ten – aber halt nur einmal auf dem Treppchen. Danny Siromski vom MSC Parmen holte mit 261 Punkten den Bronzerang. Hinter ihm platzierten sich Vico Briesewitz (Kieskuhlenterror/5./227), Martin Diescher (VfL Vierraden/7./149), und Nico Kastler (Kieskuhlenterror/8./147). Diescher hatte einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften, war deswegen mit Rang 7 in der Gesamtwertung doch noch recht zufrieden.

Bei den Senioren ab 45 Jahren machte sich Mario Wetzel vom VfL Vierraden ein Geschenk zum 50. Geburtstag. Er fuhr, wie auch schon in 2018, auf den fünften Gesamtplatz (219) und wird sich im Dezember einen der begehrten Pokale in Potsdam bei der Meisterfeier abholen.

Ehrung der Meister im Dezember

"Was meine Platzierung betrifft, bin ich sehr glücklich, dass mir das gelungen ist. In meiner Klasse, die eine der teilnehmerstärksten ist (62 eingeschriebene Fahrer und mit mindestens 40 Teilnehmern an den Renntagen), gibt es sehr viele Top-Leute der vergangenen 30 Jahre, die nach wie vor immer noch mega schnell sind. Sich dazwischen zu behaupten, ist schon recht gut", erzählte Wetzel. Zwei Läufe in Prisannewitz konnte er verletzungsbedingt nicht fahren (insgesamt gibt es neun Rennen mit 18 Läufen) und fuhr dennoch 40 Punkte mehr als in der vergangenen Cross-Saison ein.

"Für das Jahr 2020 nehme ich mir vor, noch mehr Energie in die Fitness und in die Vorbereitung zu stecken", sagte Wetzel abschließend. Für den VfL Vierraden fährt auch noch Frank Schapert, der aber in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause ist. Er entschied sich, 2019 in der Meisterschaft der Senioren bis37 Jahre in diesem Bundesland zu starten und schaffte auf Anhieb den Bronzeplatz.

Die Abteilung Motorsport des VfL Vierraden wird im Dezember sieben Jahre alt und ist inzwischen auf 28 Mitglieder angewachsen. Im brandenburgischen Motorsport glänzt der MSC Vierraden mit sehr guten Leistungen und ist inzwischen zu einer festen Größe herangewachsen.