Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Auf dem Spielplatz am Adolf-Damaschke-Platz muss sich einiges ändern, wenn die Anwohner dort wieder zufrieden sein sollen.

Darüber herrscht unter Stadtverwaltung und Stadtverordneten Einigkeit. Der attraktiv gestaltete Platz ist nicht nur bei spielenden Kindern und Jugendliche beliebt, sondern auch bei älteren Jugendlichen. Musik, Lärm, kaputte Flaschen und anderer Unrat führen zu entsprechendem Unmut. In einer Petition haben Anwohner deshalb gefordert, dass Nutzungsbedingungen für den Spielplatz festgelegt werden.

Die Anlieger hatten sich auch an einzelne Fraktionen gewandt. Mit den Bündnisgrünen hatte es Anfang Oktober einen Vor-Ort-Termin gegeben. "Dafür sind wir dankbar", sagte der Anwohner Sven Mahler in der Einwohnerfragestunde. "Aber das Ergebnis hat uns weniger erfreut." Denn die Grünen haben zwei Anträge entwickelt. Nach dem einen soll ein Verkehrsversuch gestartet werden. Ein Durchfahrtsverbot in beide Richtungen am südlichen Kreuzungspunkt von Rosa-Luxemburg-Straße und Heinrich-Zille-Straße könnte bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt und mit baulichen Barrieren umgesetzt werden. Der zweite Antrag zielt auf eine verständlichere Beschilderung ab, die jedoch möglichst freundlich formuliert sein sollte.

"Die Sperrung geht total an der Sache vorbei", sagte Sven Mahler. Die Petenten wünschten sich um den Platz einen Zaun mit einer Tür sowie eine bessere Beschilderung, auch ein Verbot von Alkohol und "Bluetooth-Ghettoblastern" auf dem Platz. "Wir wollen auch keine Grillfeste und keine Freigabe zur Partyzone", erklärte er. Ziel der Anträge und Vorschläge sei es, für eine bessere Kommunikation zwischen Anwohnern und Nutzern zu sorgen, bedauerte Nicole Florczak (B90/G) mögliche Missverständnisse.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen schon Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel die Beleuchtung verbessert. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) erklärte aber ausdrücklich, dass an eine Umzäunung nicht gedacht sei. "Es ist ein öffentlicher Spielplatz, der aus Steuermitteln aller Einwohner bezahlt worden ist und auch allen offenstehen muss."

Alle Anträge wurden in den Bauausschuss verwiesen, der einen Vor-Ort-Termin plant.