Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Im Barnim lädt Stahl Finow am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr in die Flöterhalle, Fritz-Weineck-Straße 36 auf dem Gelände des Gymnasiums, alle Interessierten ein. "Wir wollen ein schönes Programm für Familien bieten, an dem sich jeder beteiligen und Spaß haben kann", erklärte Anja Brose, Trainerin bei Stahl Finow und Organisatorin des Handballtags. An fünf Stationen sind die jungen Besucher aufgefordert, spezielle Übungen rund um diesen Sport zu absolvieren. Wer dabei alle Übungen meistert, dem winkt der Hanniball-Pass, der zum Handball-Tag seine Premiere erlebt.

Aufgebaut wird auch ein Beachhandballfeld, auf dem die A-Juniorinnen einen Einblick in diese Sportart geben. Daneben stellt sich das Eberswalder Sportstudio Injoy vor. Die Trainer von Stahl Finow stehen Rede und Antwort, zuständige Mitarbeiter der Eberswalder Stadtverwaltung haben sich angesagt und an das leibliche Wohl ist auch gedacht. Handballer und solche, die es werden möchten, sind gegen 17 Uhr aufgefordert, beim Jedermann-Turnier mitzumachen.

Hoffen auf Spielerzuwachs

"Wir haben etwa 100 Mitglieder von den Bambini bis zu den Senioren, drei Viertel davon sind Kinder und Jugendliche", berichtete Anja Brose. Im Nachwuchs liegt der Schwerpunkt bei den Mädchen. Die A-Juniorinnen sollten diese Saison Brandenburgliga spielen, doch Verletzungen, Wegzüge und persönliche Gründe der Spielerinnen führten dazu, dass die Mannschaft sich zurückziehen musste. "Wir hoffen, dass wir mit der Aktion mehr Interesse für den Handball wecken und einige neue Spieler begrüßen können", sagte die Trainerin.

Warum gerade Handball? "Das ist ein sehr harter, aber auch fair geführter Sport. Wir beobachten immer wieder, dass junge Spieler im Team großes Selbstbewusstsein erlangen und sich aufgrund der speziellen sportlichen Betätigung beim Handball auch im Leben besser zurechtfinden und verteidigen können. Zudem macht Handball auch viel Spaß", hielt Anja Brose ein fast flammendes Plädoyer für ihren Sport.

Eigentlich wollte sich der 1. SV Eberswalde auch beim Handball-Tag präsentieren, aber dann machten die Ansetzungen einen Strich durch dieses Vorhaben. "Fast alle Nachwuchsmannschaften spielen auswärts, das bedeutet, dass auch Trainer, Betreuer und Eltern dahin unterwegs sind. So konnten wir nicht sicherstellen, dass wir tatsächlich genug Helfer hier in Eberswalde vor Ort haben", erklärte Nachwuchstrainerin Katja Thomas-Herms. Genau 102 Mitglieder hat der Verein, den Großteil stellt der Nachwuchs. Zulauf gibt es besonders bei den Kleinen. "Gerade haben wir eine Mini-Gruppe ins Leben gerufen, für die es schon eine Warteliste gibt. Die wird von zwei Müttern trainiert. Uns fehlen dringend Hallenzeiten und Trainer, auch Spieler ab der F-Jugend sind bei uns gern gesehen", erklärte Katja Thomas-Herms.

"Bei uns war klar, wir machen beim Handball-Tag mit. Dann haben wir aber leider keine Halle bekommen und mussten absagen", berichtete Lars Geßner, Nachwuchsleiter bei den Bernauer Bären. Die Bären stellen mit etwa 330 Mitgliedern die größte Barnimer Handball-Abteilung. Davon spielen 180 Akteure in den Nachwuchsmannschaften des Vereins. Bis auf A- und D-Juniorinnen sind alle Altersklassen mindestens einfach besetzt. "Die Nachfrage beim Nachwuchs ist da, uns fehlen dringend Hallenzeiten. Gerade nach großen internationalen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften beobachten wir eine steigende Nachfrage", sagte Lars Geßner. Auch wenn man als Verein beim Handball-Tag nicht teilnehmen kann, wollen die Bären dem Nachwuchs die Chance geben, diesen Sport zu testen. "Wir haben ein vierwöchiges Schnuppertraining, wo sich jeder ohne Verpflichtung ausprobieren kann. Wir haben pro Mannschaft mindestens zwei Trainer, sodass auch individuell auf Neulinge eingegangen werden kann", sagte Lars Geßner.

Auch bei Schwarz-Weiß Zepernick sind die Hallenzeiten sehr knapp. "Gerade im Winter, wenn auch die Fußballer in die Hallen stürmen, kann es schon mal sehr eng werden", berichtete der Vereinsvorsitzende Bernd Schmieglitz. So bleibt auch für den Handball-Tag kein Hallenplatz.

Knapp 100 Mitglieder haben die Zepernicker, eine Schul-AG in Schönow und viele Anfragen von potenziellem Vereinsnachwuchs, die jedoch nicht positiv bearbeitet werden können. "Wir könnten Hallenzeiten um 15 Uhr bekommen, aber da sind unsere Trainer arbeiten. Insofern würde ein Handball-Tag zur Nachwuchsgewinnung für uns auch keinen wirklichen Sinn machen", resümierte Bernd Schmieglitz.

Frauenteam im Aufbau

Bei Rot-Weiß Werneuchen hat es mit dem Handball-Tag nicht geklappt, aber bei der Aktion "mit dem Trikot zur Schule", am 21. November wollen sie mitmachen, erzählte Abteilungsleiter Handball, Tilo Krause. Etwa 110 Mitglieder hat seine Abteilung, neue Spieler sind jederzeit gern gesehen. Drei Nachwuchsmannschaften (B weiblich sowie D- und E-Jugend männlich) nehmen am Spielbetrieb teil, dazu noch die Männer. Seit Neuestem trainiert wieder ein Frauenteam. "Vielleicht wird es ja zur kommenden Saison wieder etwas mit Frauenhandballspielen in Werneuchen", sagte Tilo Krause.

Irgendwie ein Handball-Tag, wenn auch kein offizieller, ist es am Sonnabend beim Finowfurter SV. Für die Männer steht das Derby beim 1. SV Eberswalde II an und in eigener Halle empfangen D-Jugend und beide Frauenteams ihre Gegner. "In den Altersklassen D-, E-, F-Jugend und Minis sind wir gut besetzt. Darüber hinaus sind bei uns neue Spieler gern gesehen", sagte Annett Hanke, Vereinsvorsitzender von etwa 120 Handballern. Richtig rund geht es am Sonntag, 16 Uhr, beim Saisonauftakt und Derby der Ü 40: Stahl Finow gegen Finowfurter SV.