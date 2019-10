MOZ

Angermünde (MOZ) Im Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei" geht ein einjähriges Theaterprojekt für junge Menschen zu Ende. Kinder und Jugendliche haben in ihrer Freizeit gemeinsam ein eigenes Theaterstück entwickelt und bühnenreif umgesetzt. Das kostenlose Angebot wurde im Rahmen von "Kultur macht Stark" gefördert. In zwei Arbeitsgruppen konnten sich die Teilnehmer mit dem Medium Theater vertraut machen. Am Sonntag um 15 Uhr laden die Kinder zur Premiere ihres Stückes "Kleinstadtchaos" (ab 12 Jahre) in die "Braue" ein. Der Eintritt ist frei.