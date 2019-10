Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Hermine und Heinz Brandt waren neugierig, warum sie am Donnerstag in die Geschäftsstelle Letschin der Sparkasse gebeten wurden. Die Ortwiger sind schließlich erst seit September Kunden des Geldinstituts und meinen, alle Fragen bereits ausreichend geklärt zu haben. Und daran, dass eines ihrer zehn Lose beim PS-Lotteriesparen bereits einen Gewinn bringen würde, hätten sie im Traum nicht gedacht. Und doch ist es so. Regine Neubecker konnte dem völlig überraschten Paar den symbolischen Scheck über 5000 Euro überreichen.