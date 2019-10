Hannah Wiemers

Rio de Janeiro Nach einem emotionalen Abschied in Amsterdam, einer turbulenten Nordsee und zahlreichen gesichteten Delfinen fühlt sich die "Regina Maris" inzwischen tatsächlich wie ein Zuhause an. Vielleicht wie eine Bleibe zur Untermiete, bei der nicht immer alles läuft wie geplant.

Seit dem 2. Oktober bin ich mit 35 anderen jungen Menschen auf dem Weg nach Südamerika. Unser Ziel: Die UN-Klimakonferenz in Chile möglichst emissionsarm zu erreichen.

Unsere Mission: Im Rahmen des Projektes "Sail to the COP" (,,Conference of the Parties", englisch für Vertragsstaatenkonferenz) Ideen für eine faire und umweltfreundliche Reisebranche der Zukunft zu entwickeln. Die positiven und negativen Seiten nachhaltigen Reisens am eigenen Leib zu erfahren, dient uns dabei als Inspirationsquelle.

Die letzten Tage vor der Abreise waren aufregend, manchmal traurig wegen des Abschiednehmens und immer wieder geprägt von der Ungeduld, endlich starten zu wollen. Nach Monaten intensiver Vorbereitungen gingen wir endlich an Bord des Schiffes und wurden bei unserem ‚Sail Out‘ von unseren Familien, Freunden und Medienvertretern verabschiedet. Dann hissten wir die Segel und erblickten schließlich das Meer. Die Aufregung war groß!

Tägliche Müllaufbereitung

Doch so schnell die Freude kam, so schnell verschwand sie auch wieder – zumindest vorerst. Die Ersten lehnten sich weit über die Reling, die Nächsten begaben sich auf die Suche nach Eimern. Die ersten 36 Stunden auf dem Meer waren fast schon unheimlich. Die raue Nordsee hinterließ ihre Spuren, und viele unter uns hatten mit Seekrankheit zu kämpfen.

Doch nach und nach gewöhnten wir uns an die neuen Lebensumstände auf dem Meer. Dabei half vor allem ein geregelter Tagesablauf. 24 Stunden am Tag gibt es etwas zu tun auf dem Schiff. Als Teilnehmende am Projekt ist das Segeln selbstverständlicher Teil unseres Alltags. Wir sind in sechs verschiedene Wachen eingeteilt, jede mit einer Dauer von vier Stunden.

Meine tägliche Wache während der ersten beiden Wochen hielt ich mit fünf weiteren Teilnehmenden am Nachmittag ab. Während dieser Zeit ist es unsere Aufgabe, das Schiff zu steuern, im Logbuch Veränderungen des Wetters sowie unserer Position zu notieren und sonstige mehr oder weniger seglerische Tätigkeiten.

Am einprägsamsten war es wohl, täglich den Müll zu reinigen. Um zu verhindern, dass der sich anhäufende Abfall an Bord bei den steigenden Temperaturen für schlechte Gerüche sorgt und zu viel Raum einnimmt, wird der anfallende Müll täglich mit Meerwasser gereinigt und schließlich zerkleinert.

Nach einigen Tagen des Eingewöhnens begannen wir schließlich mit der Arbeit in unserem Think Tank und damit mit unserem zweiten festen Tagesordnungspunkt. Anfangs war die See sehr bewegt und die Arbeit im Think Tank entsprechend erschwert. Während wir zu Beginn in vier Gruppen unterschiedliche Themenschwerpunkte erforschten, trainierten wir parallel im Takt der Wellenbewegungen unsere Bauchmuskeln. Doch je südlicher wir kamen, desto ruhiger wurde die See.

Inzwischen können wir in kurzer Kleidung an Deck an unseren Ideen arbeiten und werden regelmäßig von Delfinen besucht. Nach einigen Tagen in Teneriffa geht es nun weiter in den Süden mit einem weiteren Zwischenstopp in Kap Verde. Ich freue mich auf den Wechsel in die Abendwache und zahlreiche bevorstehende Sonnenuntergänge an Bord.

* Hannah Wiemers, die Autorin dieses Beitrages, studiert im vierten Semester an der Eberswalder Hochschule Nachhaltige Unternehmensführung.