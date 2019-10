Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Seelow. Die Stadt hat seit dieser Woche einen neuen Leiter des Fachbereichs Innere Verwaltung. Mit dem Ausscheiden von Frank Möricke musste die Stelle neu ausgeschrieben werden. Möricke hatte nach zwei Jahren Tätigkeit als Fachbereichsleiter sein Arbeitsverhältnis in der Stadt gekündigt. Robert Nitz gehörte zu jenen, die sich um die Nachfolge beworben hatten. Der 31-Jährige ist in Seelow aufgewachsen, besuchte die Realschule in Dolgelin, absolvierte zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Nach achte Jahren Bundeswehr mit begleitender betriebswirtschaftlicher Ausbildung bewarb sich der Familienvater um einen Job im Rathaus. Seit Juni 2017 ist er dort der Hauptverwaltung tätig.

Bürgermeister Jörg Schröder hatte sich nach den Bewerbungsgesprächen für Robert Nitz entschieden. Als Vorschlagsberechtigter stellte er ihn in dieser Woche den Stadtverordneten im nichtöffentlichen Teil der Beratung als neuen Fachbereichsleiter vor. Die Abgeordneten bestätigten die Personalveränderung. Nitz absolviert derzeit im Fernstudium noch eine Ausbildung als Verwaltungsfachwirt, wird sie im März 2020 beenden.

Er freue sich auf die Aufgabe, sagte er. Als Ur-Seelower kenne er viele Bürger, schätzt das enge Zusammenwirken. Nitz ist zudem durch seine Tätigkeit als Schiedsrichter im Sport vielen in der Region gut bekannt.