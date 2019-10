Bettina Winkler

Neuendorf im Sande (MOZ) Die Pilzsaisonist immer noch in vollem Gange. In den Wäldern sprießen zahlreich Maronen, Steinpilze und Co. Nicht nur Pilzfreunde, auch Spaziergänger können sich an der Artenvielfalt der herbstlichen Waldfrüchte erfreuen.

Klaus-Dieter Kurth und seine Frau Kerstin aus Neuendorf im Sande sind regelmäßig unterwegs. Sie ernteten dabei zunächst wenig Steinpilze, dafür aber reichlich Maronen geerntet. "Diese habe ich als Wintervorrat mittels Fußbodenheizung getrocknet", erzählt Kerstin Kurth.

Der Appetit auf den König der Speisepilze wurde immer größer. Klaus-Dieter Kurth machte sich aus diesem Grund auf zur alten Pilzstelle – ein Garant für Steinpilze – die er noch aus DDR-Zeiten kennt. Der 66-Jährige wurde tatsächlich fündig. Knapp ein Kilo kleine Exemplare und dann die Krönung – ein großer mit einem Hutdurchmesser von 25 Zentimetern. 613 Gramm brachte der Pilz auf die Waage. Das Abendbrot war gesichert. "Mit angerösteten Zwiebeln, viel Butter und frischer Petersilie ein Gaumenschmaus", sagt die Ehefrau.