Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Die Anwohner der Straßen um den Schulcampus, die gerade erschlossen werden, werden 90 Prozent der Kosten als Erschließungsbeiträge zahlen müssen. Die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend zwar eine neue Erschließungsbeitragssatzung beschlossen. Mit acht zu elf Stimmen haben die Ortspolitiker aber eine Erhöhung des Gemeindeanteils von zehn auf 20 Prozent abgelehnt. Die neue Satzung gilt bis auf Weiteres für alle Sandstraßen. Davon hat Woltersdorf noch 19,75 Kilometer.

Dissens über die Kassenlage

Vorgeschlagen hatte die Verdoppelung des Gemeindeanteils die SPD-Fraktion. Aber auch die Vertreter von Unser Woltersdorf warben massiv dafür, die zur Kasse gebetenen Bürger zu entlasten. Die genaue Gegenposition nahm mit Vehemenz Bürgermeisterin Margitta Decker ein. Die Absenkung sei "nicht verantwortbar". Im Haushalt fürs nächste Jahr klaffe eine Zwei-Millionen-Lücke, und auch für die Folgejahre sehe es sehr schlecht aus. Gleich zu Beginn der Sitzung hatten die Gemeindevertreter, auch genau aus diesem Grund, beschlossen, den Ausbau der Vogelsdorfer Straße gar nicht erst zu behandeln; sie sollte 1,5 Millionen Euro kosten. "Wir sollten uns nicht langfristig höhere Ausgaben auferlegen."

Rückendeckung erhielt Margitta Decker von Jan Manshardt von den Grünen. Er fasste das Vorgehen der SPD, die ein Meinungsbild unter Anliegern erhoben hatte, ironisch so zusammen: "Ich hab’ mal die Bürger gefragt, ob sie was dagegen haben, wenn wir ihnen was schenken." Das Ergebnis sei erwartbar gewesen. "Wenn wir den Anteil verdoppeln, werden wir auch weniger ausbauen, weil weniger Geld da ist", sagte Rechtsanwalt Manshardt.

Askell Kutzke von Unser Woltersdorf schreckte das nicht, er brachte vielmehr den Gedanken ins Spiel, den Anteil der Gemeinde auf 30 Prozent zu erhöhen. "Wenn wir die eine oder andere Straße nicht bauen können, dann bauen wir sie eben nicht." Viele Bürger hätten nur ihr Grundstück und eine kleine Rente.

Er und SPD-Fraktionschef Christian Stauch zweifelten mehr oder weniger offen an, dass es um die Finanzen so schlecht bestellt ist. Kurz zuvor hatte die Kämmerei in einem Bericht zum Vollzug des Haushalts 2019 dargelegt, dass zum Jahresende voraussichtlich noch drei Millionen Euro auf dem Konto sein werden. Das besagt nach Aussage von Margitta Decker aber nichts. Sie habe sich noch gar nicht getraut, die Haushaltszahlen vorzulegen, weil sie so schlecht seien. Ringo Effenberger von den Grünen brachte daraufhin eine Verschiebung des Beschlusses ins Spiel, bis mehr Klarheit über die Finanzlage herrsche, scheiterte aber mit klarer Mehrheit.

Beiträge werden neu berechnet

Heinz Vogel vom Bürgerforum, der am Ende für die Erhöhung des Gemeindeanteils stimmte, zeigte sich hin- und hergerissen. Mit einem höheren Gemeindeanteil würden sich mehr Bürger bereit erklären, der Herstellung ihrer Straße zuzustimmen.

Auch wenn der Gemeindeanteil unverändert bleibt, bringt die neue Satzung Änderungen bei der Berechnung des Einzelbeitrags. Bauamtsleiterin Kerstin Marsand sprach von mehr Gerechtigkeit.