Der Angermünder Pflegecampus: Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit GLG hat in dem ehemaligen Schulgebäude in der Jägerstraße eine moderne Pflegeeinrichtung mit verschiedenen Betreuungsformen errichtet. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Beamte, Kinder, Flüchtlinge... das ehrwürdige Gebäude in der Jägerstraße 37 hat in seiner langen Geschichte schon verschiedenste Bewohner gesehen, war früher einmal Landratsamt, dann viele Jahre Förderschule und nach deren Schließung kurzzeitig Notunterkunft für Asylsuchende. Jetzt ziehen Senioren in das denkmalgeschützte Ensemble im Herzen der Stadt und beleben es nach jahrelangem Leerstand. Der Ambulante Pflegedienst der Gesellschaft für Leben und Gesundheit GLG hat hier in Zusammenarbeit mit der Uckermärkischen Entwicklungsgesellschaft UEG und der Uckermärkischen Dienstleistungsgesellschaft UDG einen modernen Pflegecampus errichtet, der nun nach nur acht Monaten Bauzeit feierlich eröffnet wurde.

Klassenzimmer zu Wohnräumen

Das Projekt ist in der Region bisher einzigartig. Aus ehemaligen Klassenzimmern sind helle, freundliche, barrierefreie Bewohnerzimmer, Gemeinschaftsräume und eine Tagesstätte für Senioren entstanden. Außerdem hat die GLG, die ihren Hauptsitz in Eberswalde hat, nun auch in Angermünde einen Stützpunkt für seinen ambulanten Pflegedienst einschließlich eines Büros für Pflegeberatung eingerichtet. Der Pflegecampus in der Jägerstraße bietet nun Beratung, ambulante Pflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen in einer Senioren-WG sowie eine Wohngemeinschaft für 24-Stunden-Intensivpflege, zum Beispiel für Men-schen, die beatmet werden müssen, zentral und unter einem Dach.

Das Gebäudeensemble im Stadtzentrum von Angermünde und die Zusammenarbeit mit der UEG als Vermieter sei ein Glücksgriff gewesen, betont GLG-Pflegedirektor Robert Schindler, der selbst Angermünder ist und sich freut, dass die GLG ihre Angebote nun auch in seiner Heimatstadt erweitert, um dem steigenden Bedarf an Betreuung und Pflege gerecht zu werden. Auch Angermündes Vizebürgermeister Christian Radloff zeigt sich zur Eröffnung des Campus froh, weil nun wieder ein stadtbildprägendes Gebäudeensemble in der historischen Altstadt saniert und mit Leben erfüllt wird. Außerdem sind Arbeitsplätze mitten im Stadtkern entstanden, davon zehn zusätzliche. Insgesamt arbeiten nun 40 Mitarbeiter im Pflegecampus, den Daniela Witt leitet. Sie führt die vielen interessierten Besucher am Eröffnungstag durch die Einrichtung. "Ich bin beeindruckt, wie schön das geworden ist", staunt Besucherin Helga Meier, die mit ihrem Mann Bruno den Tag der offenen Tür nutzte, um den Pflegecampus kennenzulernen und sich über Betreuungsmöglichkeiten zu informieren.

Senioren-WG und Tagespflege

Im Backsteingebäude sind zwei Senioren-WG entstanden. Freundliche, helle Farben, moderne Ausstattung und viel Licht in den Fluren und Räumen sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Ein Fahrstuhl führt vom Hof zu den Wohnetagen. Das Vorderhaus in der Richtstraße beherbergt die Tagespflege mit einem großen Wohnzimmer und einer offenen Gemeinschaftsküche.

Außerdem ist hier im Haus der Stützpunkt des ambulanten Pflegedienstes und ein Pflegeberatungsbüro untergebracht, wo man Hilfe und Informationen rund um Pflege, Betreuung, Hilfsmittel, Antragstellungen und Finanzierung erhalten kann.