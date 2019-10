Ulf Grieger

Neutrebbin (MOZ) Das denkmalgeschützte Dorfzentrum von Neutrebbin wird von den Obstbäumen geprägt, die beiderseits des Straßengrabens quasi als doppelte Allee vor den historischen Häusern stehen und vor allem zur Obstblüte eine Pracht entfalten. Dieses lebendige Erbe will das fast 265-jährige größte Kolonistendorf verjüngen. Darüber hatte Bürgermeister Werner Mielenz bereits im vorigen Jahr informiert.

50 000 Euro Fördermittel

Nun ist es so weit: Der Naturschutzfonds hat die beantragten Fördermittel in Höhe von 50 000 Euro bewilligt. Zur Einwohnerversammlung am Donnerstag legte Mielenz Luftbilder von der Hauptstraße, der Karl-Max-Straße und dem Kiebitzwinkel vor, auf dem bereits grob die Standorte der neuen Bäume eingezeichnet sind. In den vergangenen Tagen hatten Firmen im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen, der entlang der Hauptstraße (L34) für die Bäume zwischen Bord und Gehweg zuständig ist, rund 20 Bäume gefällt. "Wir haben das so abgesprochen, dass der Landesbetrieb jetzt die Bäume fällt, die in den kommenden zwei bis drei Jahren ohnehin zur Fällung vorgesehen waren. Somit haben wir Platz und Licht für die jungen Bäume. Der Landesbetrieb hatte über Jahre vereinzelte Bäume gefällt, ohne dort nachpflanzen zu können. All diese Lücken werden nun dank der Förderung gefüllt." Werner Mielenz geht davon aus, dass die Neutrebbiner ein großes Interesse an dem Projekt haben, auch wenn zur Einwohnerversammlung nur wenige gekommen waren. Schließlich hätten viele den Obstbaum vor ihrem Haus in persönlicher Pflege. Sie sind auch gehalten, sich um die neuen Bäume zu kümmern, wenn die geförderte Startpflege durch die Waldsieversdorfer Baumschule Appel abgeschlossen ist. "Es ist deshalb wichtig, dass sich die Bürger mit ihrem neuen Baum identifizieren und ihn annehmen. Deshalb wäre es schön, wenn sie ihre Wünsche auch zum Ausdruck bringen", sagte der Bürgermeister. Die Firma Appel hat die Ausschreibung gewonnen.

Die Luftbilder mit den Standorten der Neupflanzungen liegen im Gemeindezentrum bei Carola Kleinert aus. Hinweise und Wünsche der Bürger können dort aufgenommen werden. Im Amt Barnim-Oderbruch nimmt Anke Gerhard-Krienelke alles auf und arbeitet es in die Feinplanung ein. "Wir haben vor, am 7. November mit der Baumschule die Bauanlaufberatung und die Vor-Ort-Termine zu machen. Noch steht nichts so genau fest, als dass es nicht noch zu ändern wäre", so Anke Gerhard-Krienelke. Laut Bewilligungsbescheid sei nur vorgegeben, dass 90 Apfelbäume in fünf Sorten, zehn Quittenbäume in zwei Sorten, zehn Süßkirsch-, 20 Sauerkirsch- und 20 Pflaumenbäume gepflanzt werden.

Anfang Dezember geht es los

"Die Gehölze kommen nicht aus unserer Baumschule", informiert Jonas Ehm, Geschäftsführer der Waldsieversdorfer Firma Appel. "Wir gehen davon aus, dass es sich um alte Obstsorten handelt, die von einer Fachobstbaumschule geliefert werden", sagt er. Das sei heutzutage schon so üblich. Ende November, Anfang Dezember will sein Betrieb mit den Pflanzungen beginnen.