Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ein Emaille-Schild mit der Aufschrift "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" hängt künftig am Gebäude der Gesamtschule Talsand. Den Titel bekam die Schule am Freitag zum Start ihres Projekttages gegen Rassismus von Elke Rosch von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie in Angermünde. Sie gratulierte der Schule und würdigte das engagierte Eintreten der Schüler für das Projekt. Die Talsand-Schule ist die erste Schule in Schwedt, die diesen Titel trägt. 87 sogenannte Courage-Schulen gibt es bisher in Brandenburg, vier in der Uckermark.

76 Prozent Unterstützung

Im Sommer hatten sich die beiden damaligen Schülersprecher Michelle Kistel und Daniel Brendel maßgeblich für die Teilnahme der Schule an dem Netzwerk von inzwischen 2500 deutschen Schulen engagiert. Sie initiierten auch die Umfrage unter Schülern und Mitarbeitern der Schule, die als Nachweis dafür dient, dass sich die Schule selbst aktiv darum bewirbt und dass eine deutliche Mehrheit die Ziele unterstützt. Das gilt als erfüllt, wenn 70 Prozent unterschreiben. Die Talsand-Schule sammelte die Unterschriften von 76 Prozent aller Schüler, Lehrer und Mitarbeiter.

Schulleiter Hartmut Zimmermann, der mit seinen Kollegen auch zwei Dutzend Kinder und Jugendliche aus Polen, Syrien und anderen Ländern unterrichtet, sagte zur Titelverleihung, dass Deutschland ein Land der Vielfalt geworden ist und heute schon jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund habe. "Wir müssen uns also entscheiden, wie wir in diesem Land mit dieser Vielfalt leben wollen, auf welche generellen Werte und Normen wir uns einigen. Diese Schule und ihre Schüler haben darauf eine deutliche Antwort gegeben."

Gruppenbild ganz in Schwarz

Die beiden Schülersprecherinnen Eva Schnürer und Johanna Salzwedel erklärten vor versammelter Schülerschaft auf dem Schulhof, wie sie das Projekt und den Titel verstehen: "Ab heute stehen wir dafür, dass niemand ausgeschlossen wird, egal, welche Religion, welche Körperform, welches Alter oder Geschlecht jemand hat." Pia-Jane Radke aus der 13. Klassenstufe fotografierte anschließend alle Schüler, die ihrem Aufruf gefolgt waren, sich für ein Gruppenfoto zur Unterstützung des Projektes komplett schwarz zu kleiden. Anschließend sahen die Schüler in den Klassenräumen und in der Aula Kurz- und Dokumentarfilme zu Themen wie Rassismus, Flucht und Asyl oder Rechtsextremismus. Daniel Brendel und Michelle Kistel, die sich heute in der Berufsausbildung am Theater beziehungsweise beim Lehrerstudium in Rostock befinden, sorgten mit ihren Popcornstand auf dem Schulflur für Kinoatmosphäre im Haus.

Projekt-Pate Mike Bischoff machte den Schülern Mut, einzuschreiten, die Hand zu heben und laut "Stopp!" zu sagen, wenn Mitschüler angegriffen werden.