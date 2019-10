Hans Still

Wandlitz (MOZ) Frischer Wind in der Wandlitzer Gemeindevertretung: Erstmals nach "gefühlt 20 Jahren" verständigt sich das Gremium auf einen früheren Sitzungsbeginn. Künftig wollen die Vertreter des Volkes ab 18 Uhr zusammenkommen, um die wichtigen Themen für die Gemeinde zu beraten. Ein knappes Ergebnis, gerade einmal eine Stimme sorgte für die Mehrheit und damit für die Änderung.

Doch bevor diese und andere Entscheidungen getroffen wurden, galten in einer Schweigeminute die Gedanken der verstorbenen Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD). Eine weiße Lilie und ein Trauerflor lagen auf dem Platz, von dem aus die engagierte Ortsvorsteherin ihre Sicht der Dinge mit positiver Weltsicht gerade heraus mitgeteilt hatte. Als Nachfolgerin rückt Petra Bierwirth nach, sie wurde jüngst auch zur Chefin der Wandlitzer SPD-Fraktion gekürt.

Interessant auch die Frage, wie der letzte Auftritt der in der Stichwahl um den Amtsstuhl unterlegenen Bürgermeisterin Jana Radant in der Gemeindevertretung ausfallen würde. Wer vor den Gemeindevertretern und den etwa 30 Gästen einen Glückwunsch erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Jana Radant nahm zwar von Uwe Liebehenschel (CDU) Dankesworte und einen Blumenstrauß für acht Jahre Dienst als Bürgermeisterin entgegen - ihrem Nachfolger Oliver Borchert (F.Bg.W.) Glück und ein gutes Händchen für das Wohl der Gemeinde zu wünschen, vermochte sie aber nicht. Immerhin, so heißt es auf den Fluren, habe es wohl zwei Wochen nach der verlorenen Stichwahl eine Glückwunschkarte in Borcherts Postkasten gegeben. Und schließlich, so ist weiter zu hören, hätte Radants Vorgänger Udo Tiepelmann sich nach seiner Niederlage vor acht Jahren sofort krankschreiben lassen und auf eine Amtsübergabe komplett verzichtet. Letzteres will Jana Radant dem Vernehmen nach ebenso halten. Es gebe ihrerseits die Aussage, die Amtsleiter der Verwaltung stünden Borchert ab dem 27. November zur Verfügung. An diesem Tag beginnt für Borchert der Dienst im Rathaus.

Vorboten der neuen Regentschaft zeichnen sich dennoch ab. So verabredeten die Gemeindevertreter schon vorab eine vorläufige Haushaltsplanung für das kommende Jahr, um diese spätestens bis zum Februar 2020 zu präzisieren. "Damit geben wir dem neuen Bürgermeister die Möglichkeit, eigene Akzente einzubringen", begründete Kämmerer Christian Braungard diese Entscheidung.

Sorge vor zu viel Verkehr

Borchert selbst wurde auch aktiv: Er überzeugte mit seinem Votum zum Vorhaben Kita im Langen Grund. Die Vorlage mit den Angeboten des Investors wurde lediglich in erster Lesung behandelt, sodass Zeit bleibt, die Konditionen zu überdenken. Borchert warnte vor einem unzulässigen Kopplungsgeschäft, das mit der Vorlage der Verwaltung nämlich vorliege. "Wir sollen hier eine Kita annehmen, Baurecht für den Investor schaffen und ein Wohngebiet entwickeln." Borchert stellte zudem die Frage, ob es wirklich wünschenswert sei, mit dem Standort der Kita den Verkehr in den Langen Grund zu lenken. Und er zweifelt am Angebot des Investors, für den Preis von 5,2 Millionen Euro eine schlüsselfertige Kita zu bauen. "Wir haben noch keine Erfahrungen beim Ankauf schlüsselfertiger Bauten und wir wissen nicht, was wir für 5,2 Millionen Euro bekommen", so Borchert.

Die Bürgermeisterin reagierte unwirsch: "Es ist mir schnurz, ob die Vorlage in erster, zweiter oder dritter Lesung behandelt wird. Aber keiner kann sagen, wir wüssten nicht, was für eine Kita wir bekommen. Nichts ist so standardisiert und vorgeschrieben wie eine Kita, und das wissen Sie auch, Herr Borchert."

Dieser erläuterte daraufhin am Beispiel eines Pkw Golf den Unterschied zwischen einer Standard- und einer Luxusausstattung. Olaf Berlin (CDU) fragte, was eigentlich aus dem Plan geworden sei, eine ökologische Kita zu errichten. Isabelle Czok-Alm (Linke) äußerte ihren Unmut über die Planung. "Ich bin selbst Erzieherin. Bei den langen Wegen, die hier geplant werden, möchte ich in dieser Kita nicht arbeiten."