Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Der Antrag der AfD-Fraktion im Wriezener Stadtparlament, Solaranlagen, die auf landwirtschaftlich genutzten Flächen errichtet werden sollen, grundsätzlich nicht zu genehmigen, ist von der deutlichen Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt worden. Zur Begründung hieß es in dem Antrag, die Fraktion sei grundsätzlich für erneuerbare Energien, allerdings nicht auf Ackerflächen. "In Brandenburg gibt es genug Dachflächen, die dafür geeignet sind." Sie sehe das Land aufgefordert, entsprechende Förderprogramme aufzulegen. "Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit einem geförderten Batteriespeicher sind sehr attraktiv und sinnvoll. Hier könnten sich viele Familien autark versorgen", hieß es in dem Antrag weiter.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) wertete den Antrag als nachvollziehbar. Führte aber aus, dass potentielle Anlagen immer eines Bebauungsplanes bedürfen. "Sie sind also immer vorher gefragt", so das Stadtoberhaupt. Ganz im Gegensatz zu Windkraftgebieten, wo die Vorrangflächen durch die Regionalen Planungsgemeinschaften festgelegt wurden. "Sie haben das Recht, jeden Einzelfall zu entscheiden." Genau dieses Recht will sich Robert Masche (BBWO) durch eine Grundsatzentscheidung – wie von der AfD gefordert – nicht nehmen lassen. Auch er sprach sich gegen die Versiegelung durch Photovoltaikanlagen aus. Allerdings, so Masche weiter, gebe es auch Ackerflächen, die gar keine seien. Die nur im Grundbuch als solche vermerkt seien und wo beispielsweise Mastanlagen drauf stünden. "Deshalb will ich hier alles einzeln auf den Tisch."

Eberhard Tonne (CDU) äußerte, man habe bei diesem Thema seiner Meinung nach in der Stadt und den Ortsteilen eine gute Lösung gefunden. "Wir werden oft zu wichtigen Sachen nicht gefragt", so der langjährige Stadtverordnete. "Aber in dieser Sache schon." Deshalb könne er dem Antrag nicht zustimmen. Karla Stumpe (Bündnis 90/Die Grünen) plädierte dafür, Ackerflächen auch als solche zu erhalten. Räumte aber auch ein, dass es viele Flächen mit nur sehr geringen Bodenpunkten gebe. "Allerdings fände ich es ungerecht, wenn es für das Ackerland und für die Anlagen darauf Subventionen gebe."

Riegel vorgeschoben

Das Thema erneuerbare Energien und wie viel Anlagen eine Kommune "verträgt", wird derzeit in vielen Parlamenten heiß diskutiert. Gerade erst sprach sich der Bliesdorfer Gemeinderat gegen eine weitere Anlage in der Gemeinde aus. Sie verfügt bereits über Anlagen auf 100 Hektar Fläche. Hinzu kommt der Windpark. Mehr könne die Gemeinde vorerst nicht vertragen, so der Konsenz. Zumal die Bürger nicht einmal von günstigeren Strompreisen profitieren würden.