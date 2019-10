Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Wer am 26. Oktober 1954 geboren ist, kann regulär am 1. Juli 2020 in Rente gehen. Für Karl-Heinz Schröter (SPD), der an diesem Sonnabend seinen 65. Geburtstag feiert, könnte der Renteneintritt auch schon früher erfolgen. Bislang hat sich der brandenburgische Innenminister bei öffentlichen Auftritten sehr bedeckt gehalten, wenn er nach seiner Zukunft befragt wurde. Mit dem Koalitionsvertrag ist jedoch klar, dass das Innenministerium nicht an die Partei des ehemaligen Landrates von Oberhavel geht – sondern die CDU soll das Amt künftig besetzen.

Für den brandenburgischen Landtag hatte er im September nicht kandidiert. Zwar hatte es Überlegungen gegeben, ihn im Norden Oberhavels ins Rennen zu schicken. Doch die Genossen hatten sich dagegen entschieden. Geht Schröter also doch schon frühzeitig in Rente mit 65?

Schwer vorstellbar, dass Schröter sich seine Zeit plötzlich nur noch Zuhause in Hohen Neuendorf vertreibt. Seit 1989 ist er in der SPD, von 1990 bis 2014 hat er als Landrat mit Durchsetzungskraft und Konsequenz den Kreis Oberhavel geführt. Dass der Kreis heute finanziell und wirtschaftlich so gut dasteht, ist auch sein Verdienst. Und als Innenminister – für dieses Amt wurde er von Ministerpräsident Dietmar Woidke 2014 geholt – wird er vor allem als Kämpfer für die Polizei und die Feuerwehr in Erinnerung bleiben. Erst vor einigen Tagen hatte Polizeipfarrer Sven Täuber betont, dass die brandenburgischen Beamten unter diesem Minister zur Ruhe gekommen sind.

Dabei konnte der passionierte Marathonläufer in den vergangenen Jahren nicht nur Erfolge verbuchen. Denn eigentlich sollte der durchsetzungsstarke Schröter für Woidke die Kreisgebietsreform durchpeitschen. Doch schließlich scheiterte das ganze Projekt.

Auch sein Umgang mit Flüchtlingen – als Beispiel sei hier die Gutscheinpolitik genannt, die er als Landrat in Oberhavel knallhart durchsetzte – und die Stärkung des Verfassungsschutzes sind nicht nur bei Linken umstritten.Zu Jahresbeginn hatte der Innenminister angekündigt, die Zahl der Stellen im Verfassungsschutz von 93 auf 120 zu erhöhen. Damit hatte er einen handfesten Koalitionskrach ausgelöst. Finanzminister Christian Görke (Linke) warf Schröter eine eklatante Missachtung der Haushaltsplanung vor.

Doch der argumentierte mit der verschärften Terrorgefahr und der Radikalisierung in der rechten Szene. "Ich bin in Brandenburg für die innere Sicherheit verantwortlich und dieser Verantwortung werde ich gerecht." Ein typischer Satz von Karl-Heinz Schröter. Er lässt sich auch zur Beruhigung des Koalitionspartners nicht verbiegen, ist und bleibt ein Mann der klaren Worte – mit Sicherheit auch über die 65 hinaus. Glückwunsch!