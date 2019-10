Judith Melzer-Voigt

Molchow (MOZ) Die neue Molchowbrücke soll in der kommenden Woche vormontiert werden. Das bestätigte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn am Donnerstagabend während einer Sitzung des Bauausschusses. Mitte November soll die Brücke dann eingeschoben werden. Wenn das Wetter im Winter durchgängig Bauarbeiten zulässt, könnte die neue Molchowbrücke im Februar fertig sein, "auf jeden Fall vor Beginn der Tourismussaison", so Krohn. Zuletzt hatte es eine Zwangspause bei den Bauarbeiten gegeben, weil die falschen Teile geliefert worden waren.