Brian Kehnscherper

Rohrlack (MOZ) Ein Rundgang über den Dachboden von Janine Kusche fühlt sich ein wenig an wie der Besuch eines Gruselkabinetts. In einem Glasbehälter befindet sich der Kopf einer alten Frau. Aus einem Regal guckt ein zerfetztes, blutiges Rehkitz. Es handelt sich um Filmrequisiten. Die 30-Jährige ist Maskenbildnerin für Theater, Film und Fernsehen. Ihr Atelier hat sie in Rohrlack.

Zu ihrem Beruf kam Janine Kusche eher über Umwege. Ursprünglich wollte sie Reittherapeutin werden. Ein Unfall verhinderte das jedoch. Da sie schon immer gern Wesen realistisch nachbauen wollte, begann sie schließlich eine Ausbildung an der Hasso-von-Hugo-Maskenbildnerschule in Berlin. "Ich wollte immer schon Animatronics machen. Ich dachte in Kombination mit Kostüm und Maske ist das ganz praktisch", erklärt sie. Als Animatronic bezeichnet man Figuren, die per Hand oder mechanisch gesteuert werden. Der Glücksdrache Fuchur aus "Die unendliche Geschichte" oder der "Weiße Hai" wurden auf diese Weise in Szene gesetzt. Die Kreationen von Janine Kusche sind noch nicht in so bekannten Filmen aufgetaucht. Einige ihrer Werke haben aber bereits illustre Genrefilme wie die deutsche Horrorkomödie "Angriff der Lederhosenzombies", zu denen sie beispielsweise das Zombie-Reh auf ihrem Dachboden beisteuerte, oder "German Angst" veredelt. Für den Film "Gletscherblut" stellte sie "Insekten-Säugetier-Mutanten" her. Aber auch für größere Produktionen wie "Babylon Berlin", "Drei Engel für Charlie", "Königin von Niendorf" und der eine oder andere Tatort sind von ihr mit Waffenreplika, Masken und Spezialeffekten ausgestattet worden.

Vom Basteln zum Film

Janine Kusche ist selbst kein Filmfan. Sogar einige der Streifen, an denen sie mitgewirkt hat, hat sie noch nicht gesehen. Ihr Zugang zu ihrem Beruf ist der einer detailversessenen Handwerkerin. Schon als Kind habe sie gern gebastelt. In der Schule war sie Mitglied in der Bühnenbild AG. Metallbau und Elektronik habe sie früh interessiert. Ihr Anspruch ist es, dass ihre Modelle möglichst echt aussehen. "Derzeit arbeite ich an einem Wolf, der die Zähne fletschen kann", verrät sie. Um das Tier möglichst realitätsnah zu gestalten, studiert sie im Vorfeld viele Bilder. Im Zuge ihrer Arbeit hat sie sich einige anatomische Kenntnisse angeeignet. Das hat dazu geführt, dass ihr Kundenkreis auch Firmen umfasst, die medizinische Modelle benötigen.

Der Beruf des Maskenbildners verlangt eine gewisse Ekelresistenz. Schon in der Ausbildung musste sich Kusche Bilder von echten Verletzungen ansehen. "Brandwunden sind am fiesesten", sagt sie. "Ich finde krass, an wie viel man gewöhnt ist. Man stumpft etwas ab. Ich habe eine Leiche gesehen, die eine Kollegin gemacht hat, die sehr echt aussah."

Die Ruhe auf dem Land

Vor einem Jahr verlegte Janine Kusche ihr Atelier von Berlin nach Rohrlack. Sie mag die Ruhe und Abgeschiedenheit. "Ich habe die Freiheit, zu arbeiten wann ich will. Hauptsache, es wird fristgerecht fertig." Mal arbeite sie bis in die Nacht. An anderen Tagen nimmt sie sich frei. Zuweilen muss die 30-Jährige auch an ein Filmset fahren, um ihre Kreationen für die Aufnahmen zu bedienen oder, um das Make-up der Schauspieler zu machen. Für den Dreh eines Werbespots musste sie im September nach Italien. "Da konnte ich im Mittelmeer abbaden. Das hat auch nicht jeder." An Aufträgen mangelt es jedenfalls nicht. Durch die vielen Streamingdienste im Internet werden unzählige Filme und Serien produziert. Dabei wird verstärkt wieder auf handgemachte Effekte gesetzt. Während einige Jahre lang Spezialeffekte fast nur im Computer entstanden, greifen immer mehr Regisseure mittlerweile wieder gern auf Puppen und Masken zurück.

Eines ihrer jüngsten Engagements führte sie zum Theater. Sie schuf die Masken für den Theatersommer Netzeband und das Stück "Effi in der Unterwelt", das auf dem Neuruppiner Schulplatz aufgeführt wurde. Eine Ausflug in die Welt des Horrors gibt es für Janine Kusche spätestens bei der Halloweenparty im Neuruppiner Hangar 312. Am 31. Oktober findet dort eine Feier für Kinder statt, bei der die Maskenbildnerin die jungen Besucher schminkt. Bei der Erwachsenenparty am Sonnabend, 2. November, wird die Crew dann von ihr schaurig gestaltet und so Angst und Schrecken verbreiten.