Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Anschlag in Halle und der steigenden Zahl "Antisemitischer Straftaten" im Land Brandenburg haben Polizei und Vertreter jüdischer Gemeinden und Einrichtungen den Aufbau eines regionalen Sicherheitsnetzwerks vereinbart.

Bei einem Treffen am Freitagvormittag im Polizeipräsidium in Potsdam ist nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Herbst über Sicherheitsbedürfnisse und -maßnahmen in Bezug auf jüdische Objekte und Einrichtungen im Land Brandenburg gesprochen worden.

Der Schutz der jüdischen Objekte sei nach dem Anschlag noch verstärkt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ganzjährige Schutzmaßnahmen durch die Polizei habe es schon vorher gegeben, sie hätten sich aber immer nach der Beurteilung der jeweiligen Gefährdungslage gerichtet. "Der wirksame Schutz jüdischer Einrichtungen im Land ist seit jeher von großer Bedeutung. Wir werden alle notwendigen polizeilichen Maßnahmen treffen, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger sicher ihrer Religionsausübung nachgehen können", sagte Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke.

Herausragende Objekte, bei denen eine abstrakte Gefahr für Leib und Leben oder Gesundheit nicht ausgeschlossen werden kann, würden bis auf Weiteres durchgehend mit Standposten durch die Polizei geschützt. Alle anderen polizeilich bekannten jüdischen Objekte wie Friedhöfe, Gedenksteine oder Gedenktafeln werden laut Mörke in unregelmäßigen Abständen in den Streifendienst einbezogen. "Jüdisches Leben", so der Polizeipräsident, "muss in Brandenburg offen, frei und ohne Angst stattfinden können."

Mörke hatte nach dem Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, bei dem zwei Menschen starben, unter anderem das Abraham Geiger Kolleg, die Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde Brandenburg, die Jüdische Gemeinde Stadt Potsdam und das Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien ins Präsidium eingeladen und ihnen ein durch das Polizeipräsidium speziell für jüdische Objekte entwickeltes Sicherheitskonzept empfohlen. Schon unmittelbar nach dem Anschlag von Halle waren den jüdischen Einrichtungen und Gemeinden Beratungsangebote zur technischen Prävention unterbreitet worden. Bis zum 15. Oktober gab es in Brandenburg 94 rechtsmotivierte, antisemitische Straftaten – im Vorjahr waren es 56.