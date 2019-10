Th. Messerschmidt

Brandenburg/Schmerzke (BRAWO) Zwei Monate ist es her, dass die für 13 Mio. Euro entstandene neue Trasse der B102 zwischen A2-Anschluss und Gewerbegebiet Schmerzke offiziell freigegeben wurde. Binnen 18 Monaten war die 3,4 Kilometer lange Strecke bewältigt worden, die nun die Ortslage Paterdamm umkurvt. "Die Weiterführung der B 102 in Richtung Norden als Ortsumgehung Schmerzke ist im Planfeststellungsverfahren. Voraussichtlicher Baubeginn ist 2021", hatte vorausschauend das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung preisgegeben. Die Baufeldfreimachung – also Baumfällungen, Strauchrodung, Oberboden abtragen – sollte allerdings schon in einem Jahr in vollem Gange sein, kündigt Frank Schmidt, Regionalleiter im Landesbetrieb Straßenwesen, auf BRAWO-Nachfrage an. Da der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, können bis dahin noch ausstehende Grundstücksangelegenheiten geklärt werden, die laut Schmidt aber keine Hürde darstellen sollten. Wer betroffen ist, sei informiert, und "wie in dem Anschreiben erwähnt, gilt: Wer Klärungsbedarf sieht, kann sich ans Landesstraßenbauamt wenden. Wir kommen auch gerne vorbei." Ist alles geklärt, das Baufeld freigemacht, und laut Schmidt "der Winter so mild wie in zurückliegenden Jahren, könnte es bereits im Januar 2021 mit dem eigentlichen Bau losgehen. Wo, das überlassen wir dem Baubetrieb." Den Auftragnehmer gilt es noch zu finden: die Ausschreibung sei im Frühsommer vorgesehen. Eine 2,5 Kilometer lange Asphalt-Trasse ist diesmal neu zu bauen, wieder mit 11,5 Metern Breite und dreispurig. Auch der neue Wirtschaftsweg für Baufahrzeuge, Traktoren und schließlich Radler wird fortgeführt. Die Streckenführung geht ab dem Gewerbegebiet Schmerzke östlich der bestehenden Straße im großen Bogen um die Siedlung, kreuzt vor der Blitzer-Kurve die alte Strecke, um per westlichem Bogen an den B1/B102-Knoten herangeführt zu werden. Die einfachere Variante wäre laut Frank Schmidt zwar ein einziger großer Ost-Bogen gewesen – aber nicht möglich, wegen des seit 1992 bestehenden Bebauungsplan, der 2019 nun mit der Erschließung am verlängerten Rietzer Weg tatsächlich in neuen Baugrundstücken mündet. Darum wird die alte B102 für etwa 300 Meter auch noch westlich umkurvt, bevor sie auf die bestehende und somit auszubauende Bundesstraße führt. Wo sich beim Bau Berührungspunkte mit dem fließenden Verkehr ergeben, werden die zuvor angelegten Wirtschaftswege als Ausweichstrecke genutzt. Etwas komplizierter und stauträchtig wird der Ausbau der B1/B102-Kreuzung bis ran an den Neujahrsgraben, wenn stadtaus- und stadteinwärts jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Nach abermals etwa 18 Monaten Bauzeit sollte die nächste neue B102-Trasse im dritten Quartal 2022 freigegeben werden können. Im Anschluss wären dann die Bahnüberführung Wust fällig (2022/23) und der Ersatzneubau der Bahn-Brücke für die Potsdamer Straße (ab 2024).