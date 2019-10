Tilman Trebs

Oranienburg/Velten (MOZ) Die Oranienburger Stadtverwaltung hat in der Nacht zu Sonnabend die Ergebnisse für den Bürgerhaushalt der Stadt bekannt gegeben. Acht der am Ende 66 zur Abstimmung gestellten Ideen können demnach im kommenden Jahr umgesetzt werden. Für Investitionen aus dem Bürgerhaushalt stehen auch im Jahr 2020 exakt 100 000 Euro zur Verfügung.

Realisiert wird unter anderem die Beleuchtung des Spazierweges am Lehnitzsee mit elf LED-Laternen. Der Vorschlag bekam mit 128 die meisten Stimmen. Kosten: rund 20 000 Euro (108 Stimmen).

Freuen können sich auch die Zehlendorfer Kinder. Sie sollen für den Spielplatz im Zehlendorfer Gutspark eine Kletterkombination für 20 000 Euro bekommen (108 Stimmen). Weitere 20 000 Euro sollen für mehr Spielgeräte für Kleinkinder im übrigen Stadtgebiet ausgegeben werden (103 Stimmen).

Durchgesetzthat sich zudem der Vorschlag, Grünflächen in der Stadt nur einmal im Jahr zu mähen, dafür aber mehr Stauden für die Bienen zu pflanzen und Bäume mit Gießringen zu versehen. Dafür werden 12 500 Euro veranschlagt.

Weitere 20 000 Euro gehen nach Germendorf für die Begradigungund Neubegrünung des Bolzplatzes.

Ebenfalls ins Budget passt der große Stadtplan für Touristen am Oranienburger Bahnhof. Zudem sollen am Bahnhof Faltpläne für Touristen ausgelegt werden (82 Stimmen und 2 000 Euro Kosten.)

Radfahrer dürften sich über diese Nachricht freuen: Schwer einsehbare und damit gefährliche Kreuzungen sollen Trixi-Spiegel für eine bessere Übersicht erhalten (5 000 Euro).

Last but not least: An Bäumen auf städtischen Kita- und Schulgrundstücken sollen für 500 Euro Niestkästen angebracht werden.

Knapp verpasst haben die gewünschten Sonnensegel und die Beachvolleyballanlage im Schlosspark die Aufnahme in den Bürgerhaushalt. Beide Ideen bekamen zwar zum Teil etwas mehr Stimmen, als Projekte, die nun umgesetzt werden. Sie hätten mit 17 000 beziehungsweise 16 000 Euro am Ende den Etat gesprengt und wurden deshalb nicht berücksichtigt, erklärte Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé.

Insgesamt hatten 711 Oranienburger ihre jeweils drei Stimmen für den Bürgerhaushalt abgegeben. Ein Großteil bereits in den vergangenen Wochen über das Internet seine Stimmen verteilt. 70 stimmten im Bürgeramt ab. 66 Oranienburger nutzten am Freitagabend am Rande der Lichternacht die Möglichkeit, ihre Favoriten im Regine-Hildebrandt-Haus zu benennen.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse können ab Montag auf der Homepage der Stadt unter www.oranienburg.de/bürgerhaushalt eingesehen werden. Die gewählten Vorschläge werden in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung formal beschlossen und im Laufe des Jahres 2020 umgesetzt, teilte die Stadtverwaltung mit.

In Velten kann heute zwischen 10 und 16 Uhr im dortigen Kommunikationszentrum über den Bürgerhaushalt der Ofenstadt abgestimmt werden.