Nina Jeglinski

Berlin (NBR) Nach mehreren Lebensmittelrückrufen und dem Skandal um den hessischen Wursthersteller Wilke, dessen verunreinigte Ware mit drei Todesfällen und mehr als 30 Krankheitsfällen in Verbindung gebracht wird, wollen Bund und Länder den Informationsaustausch zum Schutz der Verbraucher beschleunigen. Dazu soll es ein bundesweit einheitliches Verfahren geben, Hessen fordert zudem eine bundesweite zentrale Datenbank.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte nach einem Treffen mit ihren Länderkollegen, insgesamt laufe das System der Lebensmittelkontrollen zwar gut. Es gebe aber Optimierungsbedarf. Die Landwirtschaftsminister waren sich einig, dass die Länder, in deren Kompetenz die Lebensmittelüberwachung liegt, Kontrollen ohne Vorabsprachen mit den Betrieben von Ort organisieren sollten.

Klöckner wirbt dafür, interdisziplinäre Teams auch mit überregionaler Kompetenz einzusetzen. Dabei gehe es darum, dass Kontrolleure eines Kreises auch Experten anderer Behörden einbinden könnten.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern sagte, die jüngsten Todesfälle seien tragisch und sehr traurig,. Jedoch müssten Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mehr als bisher darauf achten, was die Patienten zu essen bekommen. Rohmilchprodukte, bestimmte Wurstsorten und ungekochtes Gemüse seien für Erkrankte und chronisch Kranke nicht immer geeignet.

Heftige Kritik kam von den Verbraucherverbänden. Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, fordert mehr Kontrollen und eine schnellere und umfangreichere Information im Krisenfall.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch will für jedes Bundesland eigenständige und politisch unabhängige Landesanstalten für Lebensmittelüberwachung, statt die Kontrollen auf Kreisebene zu organisieren. Sie fordert außerdem eine Veröffentlichung aller Prüfberichte.

Der Lebensmittelverband Deutschland verweist auf das "sehr hohe Niveau" der Lebensmittelsicherheit in Deutschland. In der Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft bis zur Systemgastronomie gebe es mehr als 700.000 Betriebe, davon allein 6000 in der Ernährungsindustrie. Sie hielten sich selbstverständlich an die Gesetze.

Leider gebe es Schwarze Schafe, die durch ihr kriminelles Handeln eine ganze Branche in Misskredit bringen, sagt Manon Struck-Pacyna vom Lebensmittelverband. "Deshalb kann eine hundertprozentige Sicherheit nie gewährleistet werden. Derartige Einzelfälle stellen kein Systemversagen dar."