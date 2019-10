Sam Dreyster

Strausberg Sicherheit und Heimat assoziieren Großeltern noch besonders mit der DDR. Frauenrechte und schöne Kindheit spielen in der Auswertung von sechs Jugendlichen-Interviews eine untergeordnete Rolle. Unter dem Motto "30 Jahre Mauerfall/Friedliche Revolution – Generation 2000 Aufbruch zu neuen Ufern" befassten sich 37 Jugendliche unter Federführung des Fördervereins des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland mit dem geteilten Deutschland. Ein vielfältiges Bild boten Zeitzeugengespräche sowie Interviews mit Eltern und Großeltern.

Auf die Frage "Was war die Mauer?" fielen die Antworten deutlicher aus: Schock, ungerecht, Familientrennung geben die meisten an. Bei den Eltern hingegen wird die DDR zum Gefängnis, die Mauer zum "Gespött", macht der "Todesstreifen" die Runde und erinnern sich die Befragten an Grenzübergänge.

Ostalgie und DDR-Kritik

Neben positiven Aspekten wie guter Arbeit, sozialer Sicherheit, geringer Kriminalität, guter Schul- und Berufsbildung, glücklicher Kindheit, Pionierferienlagern, Hilfsbereitschaft und keinen Ein-Euro-Jobs stehen auch markante negative Aspekte in der Auswertung. Vor allem die Möglichkeiten, zu reisen, mangelnde Meinungsfreiheit, Mängel bei Konsumgütern und Versorgung sowie besonders bei den Eltern die Beschönigung der Lage und das Verbot, bestimmte Musik zu hören.

Letztlich wünschen sich ein Teil der Großeltern die DDR zurück, zwei Teile sind unentschieden und fünf Teile wollen keine zwei deutschen Staaten mehr. Auch Organisator Hans Strambowski stellte sich als Zeitzeuge zur Verfügung.

Unter anderem erstellten die Workshopteilnehmer einen Kalender des Jahres 1989 mit nationalen und internationalen Ereignissen, um die Situation besser verstehen und einordnen zu können. "Beide deutsche Staaten sind nicht Produkt ihrer selbst. Die Siegermächte haben bis 1990 entschieden", sagt Organisator Strambowski.

An einem anderen Tisch diskutieren Jugendliche mit Oberstleutnant Dr. Jochen Maurer, Hausherr des Workshops, der selbst viel zu Grenztruppen geforscht hat. Dies sei Teil der Kooperation mit der Öffentlichkeit, zeigte er sich überrascht, wie viele kaum etwas über den Campus Strausberg der Bundeswehr mit Bibliothek und zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wussten.

Nichts ist selbstverständlich

Aus den einzelnen Workshops wurde deutlich: Es solle nicht alles als selbstverständlich angesehen und besser selbst nachgefragt werden. Auch führe der Klimawandel zu neuen Flüchtlingsbewegungen und Herausforderungen, die alle angehen müssen. Außerdem seien viele entweder gegen oder für die DDR gewesen. "Die DDR war ein leistungsfähiger Staat, jedoch mit Schwächen im politischen und wirtschaftlichen System", unterstrich Peter Agsten, der viele persönliche Eindrücke einfließen ließ.

Die vierte Gruppe stellte fest, dass die heutige Jugend kaum Berührungspunkte mit der deutschen Teilung habe. Wenn überhaupt, stamme viel Wissen aus Erzählungen der Eltern und Großeltern. Auch eine intensivere Behandlung im Unterricht forcierten sie in den Ausführungen. In der heutigen Zeit, wo viele eher auf Vorurteilen vertrauten und ihr "Hirn abschalten", sei es umso wichtiger, über diesen Abschnitt der Vergangenheit zu informieren, um gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten und sich so den aktuellen Herausforderungen auch in der Welt stellen zu können. "Die Diskussion untereinander ist wichtig, jedoch auf Augenhöhe muss sie geführt werden", unterstreicht Hans Strambowski, der überzeugt ist, mit dieser Art von Arbeit Brücken zwischen den Generationen sowie zwischen Ost und West zu bauen. Gleichzeitig sind die Projekte darauf ausgelegt, das logische Denken zu verbessern, anzuregen, zu hinterfragen und sich tiefer mit der Geschichte zu befassen. "Das ist für die heutige Generation ein ganzes Stück weit weg", resigniert allerdings Peter Agsten und ist doch froh darüber, dass die Workshopteilnehmer "viel mitgenommen haben". Da keiner wisse, was kommt, sei es besonders wichtig, die Vorgeschichte zu kennen, was eindrucksvoll durch Interviews mit Eltern und Großeltern erfolgt sei, erklärt Agst. "Die jungen Menschen müssen sich einbringen, nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern Fragen stellen."