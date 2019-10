BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Rahmen der Reihe "Im Gespräch – über den Strafvollzug gestern und heute" ist am Dienstag, 5. November, in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden um 18.30 Uhr der Schauspieler und "SOKO-Leipzig"-Kommissar Steffen Schroederzu Gast. Nach einer kurzen Lesung aus seinem Buch "Was alles in einem Menschen sein kann" ist Raum für Fragen und Diskussion. Zu der Veranstaltung, die in der Bildungsstätte der Justizvollzugsanstalt Brandenburg stattfindet, sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter anmeldung-brb@stiftung-bg.de oder Tel. 03381 7935-113 gebeten.