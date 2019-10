Harald Nuppenau

Vierraden In Vierraden wird seit 40 Jahren Tischtennis gespielt. 1979 gründeten Wolfgang Groß und Harald Nuppenau die Sektion Tischtennis der BSG Traktor Vierraden. Die beiden Lehrer an der Oberschule Vierraden starteten mit den ehemaligen Schülern Jürgen Stockfisch (heute Abteilungsleiter Fußball beim VfL), Andre Braun und Michael Meyer im Punktspielbetrieb des Stadtkreises Schwedt.

1979/80 spielten etwa 50 Teams in fünf Spielklassen (Kreisliga und vier Kreisklassen) um die Meisterschaft. 1981 kamen mit Helmut Barsch, Bernd Berkhahn und Klaus Sachse interessierte Sportfreunde hinzu und der VfL konnte schon mit zwei Mannschaften am Punktspielbetrieb teilnehmen. "Unsere Trainings- und Wettkampfbedingungen waren recht begrenzt, da wir nur zwei Platten in einem kleinen Sportraum der Schule zur Verfügung hatten. Deshalb mussten wir die Heimspiele bei unseren Gegnern in Schwedt austragen", erinnerte sich Harald Nuppenau.

Abteilung hat 27 Mitglieder

Im Sommer 1989 wurde die langersehnte Sporthalle im Ort eingeweiht und die Mitgliederzahl wuchs. 1990 kam es zur Umbenennung des Clubs. Der Verein für Leibesübungen (VfL) Vierraden war geboren. Der VfL hatte gute Sportbeziehungen zu den Spielern der BSG Rotation Schwedt. Mit einem Tischtennisturnier wurde diese Freundschaft 1990 untermauert. Am 7. März 2020 findet nun schon die 30. Auflage statt. Dieser Traditionswettkampf wird nach dem Begründer und Ideengeber als Kurt-Herzog-Turnier geführt. Die Vierradener Tischtennisspieler haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten fest und erfolgreich in den Schwedter Spielklassen integriert. Ein großes Problem der Abteilung ist die Altersstruktur. 16 der 27 Mitglieder sind über 70 Jahre alt, vier Teams stehen momentan im Wettkampfbetrieb.

Auch außerhalb der Sporthalle unternehmen die Vierradener viel. Mehrtägige Fahrradtouren, gemeinsame Ausflüge mit den Partnern, Bowlingnachmittage und Skatturniere stehen jährlich auf dem Programm. Im Mai hatte der Verein eine Tagesbusfahrt nach Warnemünde unternommen. Diese wurde vom VfL-Vorsitzenden Wolfgang Groß, selbst seit vier Jahrzehnten aktiver Spieler, perfekt organisiert. Die 38 Teilnehmer waren begeistert.

Die Zeiten der Titeljagd sind vorbei, die Freude am Spiel mit dem Zelluloidball überwiegt und ist weiter vorhanden. Der VfL nimmt auch regelmäßig am Seniorenturnier des Kreissportbundes teil. Im März feiern die Vierradener Tischtennisspieler dann ihren 40. Geburtstag.