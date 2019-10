Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Er ist wieder da: Nach einer Pause von fünf Jahren, drei Wochen und zwei Tagen tritt der Fürstenwalder Rico Schultz in der Hauptstadt zu einem Aufbaukampf über sechs Runden an. Zudem bestreitet Denny Heidrich vom Klappert-Team aus der Domstadt seinen ersten Titelfight um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Cruiser-Gewicht.

Der eigentliche Mittelgewichtler (72,5 kg) Schultz einigte sich mit seinem Gegner Kenan Penjic aus Bosnien-Herzegowina auf das Catch-Gewicht von 75 kg. "Da muss ich nicht ganz so viel abspecken", sagt der Spreestädter mit einem Augenzwinkern. Der 32-Jährige hatte am 3. Oktober 2014 letzmals im Ring gestanden und in der Hangelsberger Müggelspree-Halle den WM-Kampf des Global Boxing Council (GBC) gegen den Italiener Guiseppe Lauri durch K. o. verloren.

"Das ist inzwischen lange her. Ich war sehr enttäuscht und es gab auch Differenzen mit meinem damaligen Management. Zudem war die Motivation fürs Boxen weg", erklärt Schultz, der inzwischen beim BC Bestensee und dessen Inhaber Nick Hannig trainiert. "Eigentlich wollte ich schon 2017 wieder kämpfen, doch die Umstände unter anderem mit dem Ausfall einiger Veranstaltungen haben das nicht zugelassen. Nun aber hat mich Hannig im August gefragt, ob ich in Berlin dabei sein will."

Vorfreude auf große Kulisse

Schultz, der zwischenzeitlich Probleme mit der Hand hatte, ließ sich gründlich untersuchen. "Es ist alles in Ordnung. Und so habe ich wieder angefangen zu trainieren. Das fiel mir anfangs ganz schön schwer, doch mit jeder Einheit wurde es besser. Nun freue ich mich auf mein Comeback vor großer Kulisse von rund 2000 Zuschauern im Maritim Hotel." Seine Fitness holte er sich im Power Gym in Fürstenwalde, zudem fuhr er zwei- bis dreimal in der Woche zum Ringtraining nach Bestensee.

Und wie soll es weitergehen? "Jetzt will ich einfach erst mal wieder reinkommen, sauber boxen und unverletzt bleiben. Alles andere wird sich danach ergeben. Ich fühle mich wohl beim Boxclub Bestensee. Es bleibt spannend", erklärt Rico Schultz.

Nick Klappert als Sekundant

Spannend wird auch der Auftritt von Denny Heidrich, der der Veranstaltung des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) um Promoter Alexander Petkovic schon entgegen fiebert. Seit Ende August/Anfang September trainiert der 32-Jährige aus Königs Wusterhausen beim Fürstenwalder Team um Hartmut Klappert.

"Denny hat das Zeug dazu, seinen ersten Titel zu gewinnen. Er hat fleißig trainiert und ist sehr ehrgeizig", sagt Klappert vor dem auf zehn Runden angesetzten Kampf gegen Ibrahim Odobasic (Bosnien-Herzegowina). Sein Sohn Nick, der sich derzeit ebenfalls auf einen Titelkampf vorbereitet, ist Sekundant am Ring in Berlin. Zwei Tage vor seinem 37. Geburtstag will sich Nick Klappert am 9. November beim Kampfabend der Universum Promotion in Hamburg den Continental-Gürtel der International Boxing Organization (IBO) im Superweltergewicht holen.