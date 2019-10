Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Baufälligkeit war das Ende für die Holzbrücke, die in Brieselang den Marktplatz mit der dahinter liegenden Straße und der Kita verband, indem sie über den Graben mit der Nummer 506 führte. Sie musste abgerissen werden, wie die Gemeinde mitteilte. Stattdessen können Fußgänger nun die fertiggestellte, barrierefreie Rampe neben der Treppe in Richtung Kita am Forstweg nutzen. Sie befindet sich links vom Drogeriemarkt. Die neue Rampe ist rund elf Meter lang und kann sowohl von Radfahrer als auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden, um den kleinen Höhenunterschied zum Gehweg zu überwinden.