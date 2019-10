Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Fehrbellin ist die "Sportlichste Gemeinde im Land Brandenburg 2019". Sportministerin Britta Ernst (SPD) hat am Sonnabend in Lentzke im Rahmen des Voltigierturniers des Reitvereins Fehrbellin die Auszeichnung übergeben.

Von 9 012 Bewohnern der Gemeinde sind 1 360 in Sportvereinen organisiert. Diese bieten ein großes Sport- und Freizeitangebot, der SV 90 Fehrbellin zum Beispiel Fußball, Tischtennis, Volleyball und Tanzen. Die Kegelmannschaft des SV 90 Fehrbellin spielt in der 1. Bundesliga, die Faustballmannschaft in der 2. Bundesliga. Der Zusammenhalt von Jung und Alt sowie die Integration und Inklusion von behinderten Menschen liegt der Gemeinde sehr am Herzen. So bietet der SV 90 Fehrbellin regelmäßig Trainingszeiten für Menschen mit Behinderung an.

Es gibt außerdem die Fallschirmspringer von Take-Off, die sich weltweit an Sprungwettbewerben beteiligen und in Fehrbellin neue Fallschrimspringer ausbilden. Zudem sind in der Gemeinde der Reitverein, der Langener SV02, der SV Protzen, der TSV Wustrau, die SG Linum, der SV Karwesee und viele andere aktiv.

"Mit Fehrbellin hat die Jury einen würdigen Preisträger gekürt. Viele haben hier Anteil daran, dass die Partnerschaft zwischen Sport und Kommune gelingt. Eine Partnerschaft, die nicht nur Gesundheit und Wohlbefinden fördert, sondern auch den Zusammenhalt festigt. Genau das wollen der Landessportbund, der Städte- und Gemeindebund und das Sportministerium mit diesem Wettbewerb erreichen", so Ministerin Ernst. Sie danke allen, die dafür sorgen, dass der Sport in Fehrbellin eine so breite Basis hat.

Auf den zweiten Platz des Wettbewerbs kam die Gemeinde Lebusa (Elbe-Elster). Platz drei belegte Nuthetal (Potsdam-Mittelmark).

Der Titel "Sportlichste Gemeinde" wird in diesem Jahr zum 19. Mal vergeben. Darum bewerben können sich alle Brandenburger Kommunen – unterschieden wird in zwei Kategorien, die sich nach Zahl der Einwohner richten. Der Wettbewerb wird im jährlichen Wechsel für Kommunen mit mehr oder eben weniger als 10 000 Einwohnern undausgeschrieben.