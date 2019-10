Henry Berner

Luckau (LR) Zwei verdächtige Päckchen wurden am Samstagmorgen in der Luckauer Innenstadt gefunden. Der Markt wurde in Teilen abgesperrt. Gefahrenabwehrend wird jetzt evakuiert.

Viele Luckauer, die ihrer Sonnabendmorgenroutine nachgehen wollten, wurden überrascht. Am Markt flattern Polizeibänder. Zwei Päckchen mit erdähnlicher Substanz wurden laut Dienstgruppenleiter Hirche festgestellt, weswegen die Polizei die Straße vor dem Rathaus sperrt. Jeweils ein Päckchen vor dem Rathaus und der Post wurden entdeckt. Auch anliegende Straßen wurden von der Polizei gesperrt.

Gefahrenbereich in Luckau wird evakuiert

Gefahrenabwehrend evakuieren jetzt Feuerwehr und das LKA den Bereich um das Rathaus. Anwohner begeben sich zu einer Sammelstelle Am Markt. Die Grundschul-Turnhalle wird als Quartier eingerichtet. Man wartet auf eine Spezialeinheit, die die verdächtigen Päckchen untersucht. Laut Hirche "können die Päckchen alles oder nichts sein."

Anwohner sollen gesehen haben, dass Sperrmüll abgeholt wurde, die Päckchen blieben liegen.