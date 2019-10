Andrea Linne

Bernau (MOZ) Chlorgas im Freibad, mehr als 25 Verletzte und 200 Helfer aus Eberswalde, Gransee und Oranienburg über Bernau und Panketal bis Ahrensfelde im Einsatz.

Chemikalienschutzanzüge, ein großer Behandlungsplatz für die mutmaßlichen Opfer und die nötige Dekontaminationseinheit, weil eine Chlorgaswolke über Waldfrieden drohte – das war das Szenario für die Katastrophenschutzübung am Vormittag in Bernau. Wo sonst Schüler am Bildungsstandort büffeln, breitete sich auf Wiesen und Parkplätzen eine ganze Stadt aus Einsatzkräften und Hilfsmitteln aus dem gesamten Landkreis Barnim und auch Oberhavel aus. Dabei ging es um das Zusammenspiel der vielen unterschiedlichen Einheiten und die Koordination durch Einsatzleiter Jörg Erdmann, den Stadtbrandmeister von Bernau. Auch die Einsatzleitstelle in Eberswalde war einbezogen. Für manchen war das Szenario eine echte Herausforderung. Für Landrat Daniel Kurth, selbst Zugführer beim Technischen Hilfswerk und schon morgens interessiert dabei, eine vorgezogene Überraschung. Denn er feiert am Sonntag 46. Geburtstag.