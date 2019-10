Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wieder ein Beutelchen mehr. Schwester Christin Fritsche vom DRK-Blutspendedienst hatte am Freitagabend noch immer gut zu tun. Erneut waren etliche Männer und Frauen zum Blutspenden gekommen. Die Goethe-Grundschule in der Kastanienstraße hat sich als guter Ort für den Blutspendedienst etabliert. 500 Milliliter Lebenssaft werden den Spendern bei so einem Termin abgezapft. Die nächste Möglichkeit zum Spenden gibt es am 30..Oktober im Werkzentrum von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, und zwar von 11 bis 15 Uhr. Am 14..November wird die Schule für Gesundheitsberufe von 15.30 bis 19 Uhr zum Treffpunkt für Lebensretter und am 22. November von 15 bis 19 Uhr wieder die Goethe-Grundschule.