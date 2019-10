Markus Baluska

Beetz Sonnabendmorgen kurz nach sieben Uhr. Vor der Bäckerei Bollig in Beetz stehen die Kunden bis auf die Straße in der Warteschlange, um ihre Brötchen für das Frühstück zu holen. Fast drei Jahrzehnte war das normal in Beetz. Dieser Samstag aber ist ein besonderer. Die Kunden nehmen Abschied vom Bäckermeister Mike Bollig, der vor drei Wochen völlig überraschend verstorben ist. Bollig wurde nur 55 Jahre alt.

Seine Kinder Vivienne Bollig und Lucas Penther haben zum Gedenken "an das Lebenswerk von unserem geliebten Papa" zum letzten Mal das Geschäft geöffnet und die Backstube mit Leben erfüllt.Viele Beetzer sind gekommen, um die letzten Brötchen aus der Bäckerei Bollig zu kaufen. Die Kunden kennen sich und es ist wie nach einer würdigen Beerdigung. Trauer beherrscht die Gemeinde. Es sind aber auch die schönen Erinnerungen an den Verstorbenen.

Lindi Müller, die auch in der Schlange auf der Straße steht, erinnert sich an Mike Bollig: "Ich kann nur gutes über ihn sagen." Sie hat oft bei ihm Brot und Kuchen gekauft. Jetzt muss sie ihre Backwaren woanders besorgen. Lindi Müllers große Hoffnung ist, dass jemand die Bäckerei übernimmt. "Das wäre für die Beetzer schon sehr schön, wenn wir auch in Zukunft hier frische Brötchen bekommen könnten", sagt sie.

Auch Ulla Brandt wünscht sich, dass es weitergeht mit der Bäckerei. "Es war morgens immer mein erster Gang hierher, um für das Frühstück einzukaufen", erzählt sie, die gleich um die Ecke wohnt. Und das schon seit vielen Jahren.

Auch der Ortsvorsteher von Beetz, Peter Winkler (SPD) ist betroffen vom frühen Tod des Bäckermeisters. "Es ist mehr als traurig", erklärt er. "Für Beetz ist das ein großer Verlust, er hat viel für den Ort geleistet." Das sehen auch die vielen Stammkunden so, die am Sonnabend zum Gedenkverkauf in die Bäckerei gekommen sind. In die Trauer mischt sich bei vielen auch die Hoffnung und die Zuversicht, dass es auch künftig morgens frische Brötchen in Beetz geben wird. Die Kunden wären da, die Bäckerei auch. Jetzt fehlt nur noch ein Bäcker, der in die Fußstapfen von Mike Bollig treten will.