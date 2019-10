red

Brück/Rottstock Im Fläming ist es nun seit neun Jahren Tradition den Reformationstag, also den 31. Oktober, in einem der Dörfer zu feiern. In diesem Jahr in Brück/Rottstock. Darüber informiert Pfarrer Helmut Kautz.

Das Fest beginnt offen mit dem Besuch des Bibel Busses, der ab 13.00 Uhr auf dem Hof des Gemeindezentrums in der Srtaße der Der Einheit 33 in Brück/Rottstock stehen wird. Um 14.00 Uhr beginnt der Gottesdienst in der kleinen Brück/Rottstocker Kirche, die Rottstocker Bläser begleiten diesen. Auch Martin Luther und seine Frau Katharina werden zugegen sein.

Danach können sich alle Besucher am selbstgebackenen Kuchen oder anderen Köstlichkeiten erfreuen. Frisch gestärkt haben insbesondere die Kinder die Möglichkeit mittelalterliche Spiele auszuprobieren, sich beim Bogenschießen mit Karin Ahrenhold auszuprobieren, den Kreativstand zu besuchen oder Stöcker für Stockbrot über dem offenen Feuer zu gestalten. Das Karussell ist nicht mehr wegzudenken und gehört einfach dazu, so Pfarrer Kautz.

Für große und kleine Leute gibt es Informationen darüber, was heutzutage aus dem Mittelalter übernommen wurde, ein Quiz und Tänze der Tanzgruppe "Fämurium". Gewachsen ist die Tanzgruppe in den vergangenen vier Jahren um das Dreifache, dank der vielen Tänzer die treu dabeigeblieben sind und derer, die sich neu einladen ließen.

Um 16.45 Uhr werden die Kinder unter dem Motto: "Segen statt Saures" mit dem Segen in die Brücker Häuser gesandt, um diesen weiter zu tragen. Gegen 17.00 Uhr wird es einen Vortrag geben "Wie alt ist Brück/Rottstock wirklich?". Der Brück Rottstocker Archäologe Thomas Gantzkow wird seine Erkenntnisse vortragen. Er stimmt nicht ganz mit der Schätzung von Pfarrer Kautz aus dem Jahre 2012 überein, dass Rottstock 1000 Jahre alt ist. Dies leitet sich von einem vielleicht tausendjährigen Stamm unter der Rottstocker Kirche ab. (https://www.moz.de/landkreise/potsdam-mittelmark/bad-belzig/bad-belzig-artikel/dg/0/1/1069647/)

Auf neue und bekannte Begegnungen freut sich das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Christina Zesche.