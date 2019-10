Tilman Trebs

Summt/Wensickendorf (MOZ) Zum dritten Mal ist am Sonnabend für einen Radweg entlang der L 21 zwischen Wensickendorf und Summt demonstriert worden. An der Fahrt über Zühlsdorf nahmen am Sonnabend rund 100 Radfahrer teil.

"Der Radweg steht noch nicht einmal auf der Prioritätenliste des Landes. Da gehört er aber hin", forderte Joana Ohme, die vor rund zwei Wochen mit Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke (Freie Wähler) eine Bürgerinitiative gegründet hat, die nun mehr politischen Druck aufbauen soll. Der Summter Peter Witte sagte, die Landesregierung habe die L 21 schon vor zehn Jahren als eine der am stärksten befahrenen Landesstraßen in Brandenburg erklärt. "Der Verkehr wird durch den Ausbau der A 10 hier nicht weniger. Es besteht Handlungsbedarf." Der Mühlenbecker CDU-Kreistagsabgeordnete Mario Müller beklagte, man könne die Landesstraße nicht ohne Angst befahren.

Julia Schmidt, die für die Bündnisgrünen den Koalitionsvertrag mitverhandelt hat, erklärte, das Land werde in den kommenden fünf Jahren deutlich mehr Geld für Radwege zur Verfügung stellen. Das lasse hoffen.