Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Lichternacht und Herbstfest sind am Freitagabend in der Oranienburger City weitgehend friedlich gefeiert worden. Die Beamten der Bereitschaftspolizei waren später in der Nacht aber trotzdem noch gefragt. An der Star-Tankstelle waren zwei Jugendgruppen aneinander geraten. Anders als am vergangenen Wochenende auf dem Rummel vor dem Schloss artete die Auseinandersetzung diesmal aber nicht in eine Schlägerei aus.

Nach Auskunft von Heiko Bettin von der Oranienburger Polizei waren die Beamten gegen 1 Uhr an die Tankstelle gerufen worden und anschließend mit drei Streifen- sowie vier Mannschaftswagen ausgerückt. Ein Zeuge hatte am Telefon angegeben, dass rund 20 Jugendliche an einer Rangelei beteiligt seien und einen Mann, der schlichten wollte, geschlagen und getreten hätten.

Vor Ort habe sich die Lage allerdings nicht ganz so dramatisch dargestellt, berichtete Bettin am Sonnabend. Zwar habe es Pöbeleien und Schubsereien zwischen den Gruppen gegeben, aber keine Schläge und Tritte. "Der angeblich Betroffene hat uns gegenüber angegeben, nicht geschlagen oder getreten worden zu sein." Dennoch nahmen die Beamten eine Anzeige zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung auf. Zudem erteilten sie mehrere Platzverweise. Alle Beteiligten sollen deutsche Staatsbürger sein.

Eine Woche zuvor waren beim Herbstfest-Rummel vor dem Schloss rund 50 Personen in eine Massenschlägerei mit am Ende fünf Verletzten verwickelt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. Die Polizei hat die Feierlichkeiten an diesem Wochenende deshalb verstärkt im Blick. Bei der Lichternacht mussten die Beamten nach Auskunft von Heiko Bettin nur bei einer kleineren Auseinandersetzung zwischen einem Kind und einem Jugendlichen eingreifen. "Ansonsten war alles sehr ruhig", sagte der Dienstgruppenleiter der Oranienburger Polizei. Am heutigen Sonnabend wird ab 20 Uhr das Oranienburger Kneipefest mit Musikkonzerten in zahlreichen Lokalen der Stadt gefeiert.