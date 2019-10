Manja Wilde

Harsewinkel (MOZ) Carmen Mönnich aus Bad Saarow gehört zu den schönsten Frauen Deutschlands. In der Nacht zu Sonnabend stand die 53-Jährige im Finale der "Miss 50plus" im nordrhein-westfälischen Harsewinkel.

In drei Durchgängen präsentierten sich die 20 Finalistinnen der Jury. "Der schönste Moment war für mich, als ich in meinem weinroten Abendkleid auf der Bühne stand", sagt die zierliche Frau mit dem langen schwarzen Haar. "Da habe ich mich gefühlt wie Schneewittchen", gesteht sie. Doch die Präsentation im Abendkleid sei gar nicht mehr in die Wertung eingegangen, bedauert sie.

Für Carmen Mönnich hat es zum Schluss nicht für einen Platz auf dem Siegertreppchen gereicht. Unglücklich ist sie darüber nicht: "Es waren 20 tolle Frauen, wir haben die Veranstaltung richtig gerockt, alles war super professionell", berichtet sie am Sonnabend, während sie schon wieder am Steuer ihres Autos sitzt und in Richtung Heimat fährt. Was sie dort als erstes tut? "Ausschlafen", kommt es wie aus der Pistole geschossen. Die Anreise am Mittwoch, die Proben am Donnerstag, die große Aufregung am Freitagabend und die Aftershow-Party bis in den Morgen seien doch ganz schön anstrengend gewesen, sagt die dreifache Mutter lachend.

Die neue "Miss Germany 50plus" heißt Tatjana Jünger, hat langes, dunkles Haar und kommt aus Hatten (Niedersachsen). Platz zwei gehört Wenke Oehlandt (Buchenbach), auf Platz drei folgt Peggy Beisert (Friedrichshafen). "Tatjana steht beispielhaft für eine Generation von Frauen, die mit Selbstbewusstsein, Charme, Klugheit, Authentizität und natürlich ihrer Schönheit überzeugen", sagt Ralf Klemmer, der Geschäftsführer der Miss Germany Corporation. Zum achten Mal wurde der Wettbewerb ausgelobt. Mehr als 550 Frauen hatten sich laut Veranstalter beworben. 20 von ihnen standen im Finale.

Der Jury gehörten an: Wolfgang Bosbach (Politiker), Ekaterina Leonova (Profi-Tänzerin), Christine Mayn (Schauspielerin), Christine Michels (Apothekerin), Astrid Rudolph (Styling-Expertin), Dr. Meike Streker (Kosmetik-Wissenschaftlerin), Christine Wache (erste Miss 50plus Germany)und Nick Wilder (Schauspieler).