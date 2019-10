Alina und Marlon gehörten zu den zufriedenen Kindern auf der Lichternacht in der Oranienburger Innenstadt. © Foto: Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Lampionumzug, viel Musik und sogar leuchtende Besucher: Zur Lichternacht gab es einen riesigen Ansturm und sehr viele zufriedene Gesichter.

Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn war richtig zufrieden. "Es sind wohl noch einige Besucher mehr gekommen", sagte er inmitten tausender Menschen auf der Bernauer Straße. Zur Lichternacht der Citygemeinschaft war es am Freitagabend bei angenehm milden Temperaturen und trockener Witterung richtig voll. Der am Bötzower Platz gestartete Lampionumzug brachte vor allem Familien mit Kindern in die Innenstadt – und die Musik des Fanfarenzugs Hohen Neuendorf sorgte für laute Töne.

Abgelöst wurden die Musiker von Bands, die auf mehreren kleinen Bühnen spielten: in der Bernauer Sztraße, auf dem Fischerplatz und vor der Touristinfo. Dort flackerte auch ein Lagerfeuer. Der Kurfürst schenkte seinen beliebten Punsch aus, gegenüber leuchtete das Schloss in bunten Farben. Laut und noch leuchtender war es auf dem Herbstfest-Rummel, auf dem es ansonsten friedlich blieb.

Viele Geschäfte blieben länger offen., einige Händler zeigten sich sehr zufrieden. Auch die Imbissstände konnten sich nicht beklagen, zeitweise standen die Kunden in Schlangen an. Kinder zog es zum Zeitungsmonster Kruschel.

Neueste Lichternachtmode in diesem Jahr: Leuchtbrillen. LEDs machen’s möglich. So blinkten sogar Köpfe, Hände, Schuhe und Jacken der Tänzerinnen des Creativ Centrums, die mitten auf der Straße tanzten. Die Drums-Alive-Truppe brachte ihre Bälle zum Leuchten. Neu waren auch die Walk-Acts der Stadtwerke, die kleine Taschenlampen verteilten. Nur die riesige Discokugel blieb aus technischen Gründen leider dunkel. Vor allem aber waren vor Lichtern und an den Feuerstellen leuchtende Augen und zufriedene Gesichter zu sehen.