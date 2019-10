Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Lachen ist gesund, sagt der Volksmund und wenn das so ist, sind am Donnerstagabend die meisten der mehr als 400 Gäste im Haus Schwärzetal schnell von ihren Leiden genesen.

Zu erleben war der Berliner Kabarettist und bekannte Wortvirtuose Horst Evers, dem es seine neuesten Erkenntnisse abzulauschen galt. Der Saal war schon lange vor Beginn der Veranstaltung gut gefüllt. "Früher war ich älter", so der Name seines aktuellen Programms. Es ginge dabei um nicht weniger als das Ganze, so die vollmundige Ankündigung, die, wie sich im Laufe der Vorstellung herausstellte, nicht übertrieben war. Heutzutage würden viele das denken, was sie verstehen und das sei eben oft nicht sehr viel, stellte Evers zu Beginn amüsiert fest und hatte die Lacher sofort auf seiner Seite. Mit zunehmendem Alter sei es zudem unabdingbar sich mit Sport fit zu halten, ist Evers überzeugt. Dabei gestalte sich allerdings die Wahl einer geeigneten Sportart oftmals schwierig, sinniert er. Nach längerer Auswahlzeit habe er jedoch das Rennrodeln für sich entdeckt, so der Hauptstädter. Das sei eine der seltenen Sportarten, die man im Liegen ausüben könne und bei der es geradezu zwingend notwendig ist, sich möglichst nicht oder nur sehr wenig zu bewegen. "Bergab im Liegen", fasste der Comedian zusammen und das käme ihm sehr entgegen. Doch am Ende fiel auch das Rodeln durchs Raster, weil die dafür notwendigen Sportanzüge einfach zu hauteng seien, so Horst Evers.

Kurzum: Das Sportprogramm fällt vorerst flach. Witzige Anekdoten von den Schwächen und Lastern und den Mühen des Alltags begeisterten das Publikum: Für Gudrun und Reinhard Hoppe aus Bernau war der Besuch eines Horst-Evers-Programms eine Premiere. "Wir haben fast alle seine Bücher und hören ihn regelmäßig auf Radio Eins", schwärmte Gudrun Hoppe. Und auch Katja und Reiner Platsch aus Berlin teilten diese Begeisterung uneingeschränkt. "Ich liebe ihn", meinte Monika Gottschling sogar spontan. Christian Falk lobte den stets geistreichen und hintergründigen Wortwitz des Künstlers. Dieser verlange vom Zuhörer durchaus volle Aufmerksamkeit und Mitdenken, so der Lehrer aus Lichterfelde.

Viel Lob vom Publikum

Für Christian Haas und seine Schwester Anne aus Eberswalde waren die Eintrittskarten gelungene Geschenke einer Freundin.

Saskia Meißner vom Veranstalterteam d2m Berlin zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden mit der fast ausverkauften Vorstellung im Eberswalder Haus Schwärzetal. Einem Wiedersehen mit Horst Evers in der Waldstadt steht also nichts mehr im Wege.