Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) "Wir feiern ein ziemlich abenteuerliches Experiment, das keins mehr ist, sondern eine feste Größe im Ort", sagt Kathrin Koch am Freitagnachmittag in der Aula der Schule in Briesen. Sie leitet seit dem Sommer die Oberschule, die zehn Jahre besteht.

Roland Meister, der erste Direktor, umreißt wenig später die Geschichte. Von 1996 bis 2009 seien in Brandenburg 421 Schulen geschlossen worden, 2007 war auch die Oberschule Briesen an der Reihe – weil ab der 7. Klasse keine zwei Klassen pro Jahrgang mehr gesichert gewesen wären, so die Begründung aus Potsdam.

Drei Kommunalpolitiker wollten das nicht akzeptieren: Amtsdirektor Peter Stumm und Jörg Bredow, beides ehemalige Schüler in Briesen, sowie Hans-Detlef Bösel. "Wenn eine junge Familie mit Kindern auf Wohnungssuche ist – würde sie in einen Ort ziehen, wo es keine Schule gibt?", war ihr Argument. Schule als wichtiger Standortfaktor. Weil die staatlichen Stellen uneinsichtig blieben, gingen sie auf Suche nach einem anderen Träger. Das Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungszentrum (FAWZ) wagte den Schritt.

Im Herbst 2009 erfolgte der Start– mit elf Schülern. Es zeigte sich aber in den Folgejahren, dass für viele Eltern zwischen Frankfurt und Fürstenwalde das monatliche Schulgeld eine zu hohe Hürde gewesen sei, erinnert sich Meister. 2012 stand das "Experiment" vor dem Aus. Da passierte Einmaliges in Brandenburg: Der Amtsausschuss beschloss, dass das Amt Odervorland das Schulgeld zahlt – so blieb es bis 2017, seitdem trägt sich die Einrichtung selbst.

Die Kommune rettete so ihre Oberschule. Heute hat sie 86 Schüler in vier Klassen. "Wir hatten für dieses Schuljahr fast doppelt so viele Anmeldungen. Aber wir können nicht erweitern, es fehlt an Platz und an Lehrkräften", sagt Kathrin Koch. Im Haus ist auch weiterhin die staatliche Grundschule mit über 250 Schülern. Insgesamt lernen in dem 1956 eröffneten Schulbau heute damit zwar rund 300 weniger als Mitte der 1960er-Jahre, aber damals gehörten 34 Kinder zu einer Klasse, heute liegt der Schnitt bei 21 bis 22.