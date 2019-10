Nadja Voigt

Stary Kostrzynek (MOZ) Gehen oder bleiben? Die Frage, ob Zugvögel auch den Winter im Oderbruch verbringen, beantwortet allein das Nahrungsangebot. Denn das ist es, was die Tiere zu Tausenden in die Region lockt. Einer, der sie dabei seit Jahren beobachtet, ist Martin Müller aus Hohenwutzen. Das langjährige Nabu-Mitglied führte Interessierte auf Touren im ganzen Oderland. Am besten gelingt es, sagt Müller, am Morgen und vor dem Einbruch der Dämmerung. "Zum Beispiel vom Oderdeich ist dann der Einflug der Vögel zu den Schlafplätzen besonders gut zu beobachten."

Zugvögel verändern jahreszeitlich bedingt ihre Nahrungsgebiete. "Sie orientieren sich an den Tageslängen und den Temperaturen", erklärt der Ornithologe. Bisher jedoch sind es weit weniger als sonst. Erst geschätzt 3000 bis 5000 Kraniche hat er an Plätzen gesichtet, wo sonst zehntausende der Tiere rasten. Auch seien, bedingt durch den niedrigen Wasserstand der Oder, wenig Wasserflächen zu finden. Nur die aber bieten den gefiederten Gästen Sicherheit vor dem Fuchs. Und Nahrung. Neben Kranichen und Kornweihen kann man auch Saat- und Blessgänse beobachten. Gerne fährt Martin Müller dazu zu einem Aussichtspunkt oberhalb von Stary Kostrzynek (Altküstrinchen). Die Erhöhung, die man mit einem geländegängigen Auto oder zu Fuß erreicht, gibt den Blick frei über das ganze Oderbruch: Die Städte Bad Freienwalde und Wriezen und in der anderen Richtung kann man bis zum Parsteinsee und zum Schiffshebewerk gucken. Allerdings nur mit einem Spektiv oder einem Fernglas. Aber das muss ein Vogelinteressierter immer dabei haben – zu schnell nehmen die scheuen Gäste aus dem Norden sonst Reißaus. Nordische Gänse, ein Verband Höckerschwäne und Kormorane im Tiefflug über der Oder, die wie ein glitzerndes Band die Landschaft durchschneidet, ein dutzend Silberreiher – wer ein bisschen Geduld mitbringt, wird reich belohnt. Auch äsende Rehe lassen ausmachen. Nur die Rammarbeiten an der EUGAL-Leitung stören die Idylle. Doch auch trotz des Lärms kann Martin Müller sie ausmachen: Die Rufe der Goldammern, die Rufe der Blessgänse.

Wenig Feldvögel

Sorgen bereitet dem Fachmann, dass er auch immer weniger kleinere Vögel sieht. Nicht zuletzt deshalb füttert der Hohenwutzener rund ums Jahr. Auch jetzt hängen die Futterstationen voll. Und natürlich immer so, dass er sie beobachten kann. Sonnenblumenkerne bekommen Erlenzeisig, Meisen und Schwarzmeisen bei ihm. Martin Müller sieht die intensive landwirtschaftliche Nutzung als Problem. Es fehlten noch immer größere Flächen mit Wildkräutern. Ein Problem, dass auch die Bundesregierung erkannt hat. "Der dramatische Abwärtstrend bei den Feldvögeln hält an", heißt es in einer Veröffentlichung des Bundesumweltministeriums. "Die Bestandsrückgänge von Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche und vielen weiteren Vogelarten der Agrarlandschaft halten nicht nur an, sie haben sich in den letzten Jahren sogar weiter beschleunigt." Das gehe aus einer Analyse einer Fachgruppe der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft hervor. "Leider konnte der dramatische Abwärtstrend bei den Feldvögeln bislang nicht gestoppt werden. Es werden deutlich mehr Anstrengungen als bisher nötig sein, um gefährdete Vögel unserer Agrarlandschaften wirksam zu schützen. Dies wird nur dann gelingen, wenn wir die erheblichen finanziellen Mittel der EU-Agrarförderung endlich im Sinne eines Richtungswechsels für mehr Natur-, Umwelt- und Klimaschutz in unseren Agrarlandschaften nutzen", heißt es aus dem Ministerium weiter. Mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz sei man auf dem richtigen Weg. Nun ist ein Runder Tisch im November in Berlin angedacht.