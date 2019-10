Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Es war kein Plan, sondern ein Selbstverständnis, in der Fotografie zu landen." Der das sagt, ist Sebastian Wells, jüngstes Mitglied der renommierten Ostkreuz Fotoagentur. In der "Galerie Fenster" in Eberswalde stellt Wells, der in der Sportfotografie daheim ist, nun erstmals aus – Fotos von Fußballfans. "Anhänger" lautet der prägnante Titel der Ausstellung, die am Donnerstag mit einer Vernissage eröffnet wurde.

"Die Galerie im Brandenburgischen Viertel fühlt sich langsam richtig gut an", so Udo Muszynski, einer der Macher der Kiez-Galerie. Die Ausstellung von Wells ist inzwischen die dritte, die in der leer stehenden Plattenbauwohnung stattfindet. "Über die Jahre ist ein Sammelsurium an Fotos entstanden, ich hatte aber nie daran gedacht, die in einer Ausstellung zu zeigen", erzählt Wells. Bis Udo Muszynski mit dieser Idee auf ihn zugekommen sei.

Etwa mit 15 Jahren begann Wells mit der Fotografie, nachdem der Traum, Leichtathlet zu werden, durch eine Verletzung gestoppt wurde. Schnell landete er in den Fußballstadien, vor allem in der Alten Försterei, der Heimstätte des 1. FC Union Berlin. Immer nur darauf zu warten, dass das Runde im Eckigen landet und dann den ultimativen Torjubel auf dem Spielfeld abzulichten, sei ihm irgendwann zu langweilig geworden. Er sei auch nie wirklich Fußballfan geworden, gibt der 23-Jährige bei der Ausstellungseröffnung zu.

Dafür habe er sich mehr und mehr dafür interessiert, was rund um das Spielfeld passiert und richtete sein Kameraobjektiv Richtung Tribünen, lichtete Freud und Leid der Fans ab. "Was auf dem Platz passierte, war eigentlich nur noch Mittel zum Zweck." Wells wurde nie Fan des Fußballs, aber er wurde Fan der Fans. "Ein Foto kann Emotionen meist besser transportieren als ein Text", ist Wells überzeugt. Wer sich seine Bilder anschaut, merkt sofort, was damit gemeint ist.

Ein Raum der Galerie ist allein den Union-Fans gewidmet, weswegen auch Roland Krispin und Christoph Thiel bei der Vernissage auftraten. Krispin ist seit seinem 13. Lebensjahr ein "Eiserner" und schrieb die Ballade "Wir sind Union". "Ihr habt die Großen, aber die Helden haben wir", heißt es da und drückt die Liebe eines Fans zu seinem Verein aus. Ob sich die Großen oder die Helden durchsetzen, wird sich übrigens heute zeigen, wenn die Helden von Union bei den großen Bayern antreten. Das Lied habe eine Eigendynamik entwickelt, mit der er nie gerechnet hätte, erzählt Krispin. "Es hat uns viel gegeben – kein Geld, aber sonst."

Fühlt sich nicht wie Arbeit an

"Fotografieren ist mein Beruf, es fühlt sich aber nicht so an, als würde ich zur Arbeit gehen", macht Sebastian Wells deutlich, dass die Kamera für ihn mehr ein Körperteil als ein Werkzeug ist. Seine Abschlussarbeit im Studium an der Ostkreuz-Schule machte er über Flüchtlingslager, im Jahr 2016 war er Preisträger für das Sportfoto des Jahres, den der Verband deutscher Sportjournalisten vergibt. Sein Motiv war Usain Bolt, der gerade den Sieg über die 100 Meter bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro errungen hatte. Auch bei diesem Bild erkennt man den Anspruch, Fotos zu machen, "die auch Leute begeistern, die sich eigentlich nicht für Sport interessieren". Mit seinen 23 Jahren hat Wells schon viel von der Welt gesehen. Außer in Rio war er auch bei den Winterspielen in Pyeong Chang. Und das ganze Theater rund um den Brexit verfolgte er auch schon mit der Kamera.

Die Ausstellung von Sebastian Wells ist noch bis zum 29. Dezember immer sonntags zwischen 13 und 17 Uhr, zu den Veranstaltungen, sowie nach Vereinbarung zu sehen – der Eintritt ist frei. Am 5. Januar startet dann die nächste Ausstellung, wie Udo Muszynski verrät. Dann werden Werke des Leipziger Grafikers Phillip Janta gezeigt.