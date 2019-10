Amy Walker

Bernau (MOZ) Wir kennen sie alle, diese Paare, die einfach funktionieren. Die wirklich zusammenpassen, auf eine Art und Weise, die schwer zu beschreiben ist. Esther Krombholz und Markus Behrsing sind ein solches Paar. Zudem sind sie ein musikalisches Duo, das unter dem Namen "Sax-o-Flute" ihre Leidenschaft auf die Bühne bringt. "Es funktioniert zwischen uns, weil wir uns musikalisch die Bälle zuwerfen können, ohne darüber zu sprechen", beschreibt Esther Krombholz ihre Beziehung. "Wir verstehen uns blind. Das trifft man nicht alle Tage", sagt auch Markus Behrsing.

Ungewöhnliche Kombination

Kennengelernt haben sich die Flötistin und der Saxofonist, als sie beide im Orchester am Friedrichstadtpalast angestellt waren. "Das war aber nicht das, das unser Herz bewegt," erzählt Markus Behrsing. So kam die Idee, etwas Eigenes zu machen. Als eine Bekannte fragte, ob Esther Krombholz denn zu ihrer Hochzeit spielen könne, wurde aus der Idee Realität: "Alleine spielen, das wäre nichts. Aber Markus hat für uns beide etwas geschrieben. Das war dann der Startschuss", erinnert sich die Flötistin. "Danach habe ich mich regelmäßig dafür hingesetzt", sagt Markus Behrsing. Er schreibt alle Arrangements für das Duo, passt bekannte klassische Melodien an, sodass sie durch die ungewöhnliche Kombination aus Querflöte und Saxofon einen neuen, interessanten Dreh bekommen. "Die Musik, die wir uns aussuchen, sollte möglichst vielen Leuten bekannt sein. Wir adaptieren sie für unsere Besetzung, um den Melodien noch etwas anderes zu geben, etwas Raffiniertes", beschreibt Markus Behrsing den Findungsprozess. "Zum Beispiel hatte ich lange Zeit eine Idee für "Für Elise" - das kennt jeder. Das habe ich als Tango im Stil von Piazzolla umgestalten wollen."

Für das Duo ist es ein Hauptanliegen, dass die Musik, die sie spielen, klar definiert und verständlich für jedes Publikum ist. "Das Publikum soll sich wohlfühlen. Es soll unterhalten werden, nicht erzogen", sagt Esther Krombholz. Seit acht Jahren geben sie Konzerte – aber nur, wenn sie Lust haben. Ihr kleines Ensemble verstehen sie als Hobby, und da lassen sie sich ihre Freiheit nicht nehmen. Das soll nicht heißen, dass die Aufführungen nicht auch mal mit Anstrengung verbunden sind. Zwei oder drei Wochen vor einem Konzert beginnt die intensive Übungszeit, mehrere Stunden am Tag, damit alles perfekt ist. "In unserem Fall ist es natürlich auch so, da wir nur zu zweit sind, müssen wir bei einem Konzert permanent spielen. Dafür braucht man viel Kraft und Kondition", erklärt der Saxofonist. Das bedeutet: Nicht nur Training mit dem Instrument ist notwendig. "Da muss man auch den entsprechenden Sport machen. Ich gehe dann ein paar Wochen vorher intensiver auf mein Laufband", sagt Esther Krombholz.

Bewegende Veranstaltungen

Die Konzerte sind nicht nur wegen der Kombi aus Querflöte und Saxofon besonders. Es sind genauso die Orte, die sich das Paar aussucht. "Ein besonderes Konzert war in meiner Heimatstadt in Salomonsborn bei Erfurt. Dort ist eine ganz bezaubernde Kirche, in der wir gespielt haben. Da habe ich zum ersten Mal in 30 Jahren zuhause gespielt, was sehr bewegend war," erinnert sich Esther Krombholz. Sehr schön war auch das Konzert auf der Kulturbühne eines Weinguts in der Pfalz, erzählen sie.

Gerade bereitet sich das Duo auf ein Konzert im Ostkirchhof Ahrensfelde am Reformationstag vor. Dort werden sie unter anderem Lieder von Martin Luther vorstellen. "Neben diesen Melodien wird das Konzert noch ein Mix aus klassischen Kompositionen von Bach, Mozart, Verdi und Riverdance sein", erzählt Esther Krombholz. Besonders freuen würden sie sich, wenn unter dem Publikum nächste Woche auch junge Gesichter wären. "Man hat es immer mehr nur mit der Elite zu tun, die ihre Kinder musikalisch bilden", bedauert Esther Krombholz. Der Eintritt für ihr Konzert ab 15 Uhr ist frei.