Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sommerhitze in der Kalahari-Wüste statt goldenem Herbst – das haben Jugendliche aus der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus in den Herbstferien erlebt. Sie haben zwei Wochen lang im Rahmen eines Workcamps Aufbauhilfe in Botswana geleistet.

Die Idee dazu hatte die Lebuser Pfarrerin Katharina Falkenhagen im vorigen Jahr von ihrem zweimonatigen Studienaufenthalt in dem südafrikanischen Land mitgebracht. Sie hatte den Rohbau der Kirche in Lokgwabe gesehen, der ohne Dach war und von den Finanzierungssorgen der dortigen Kirchengemeinde gehört. Die Frankfurt-Lebuser Gemeinde beantragte Fördergeld aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes für ein Workcamp – und bekam sie bewilligt. Kirchenkreis, Kirchengemeinde und das Berliner Missionswerk sicherten die Kofinanzierung.

Firmen und Private spendeten

"Im Juni haben wir mit der Evangelischen Bank dann ein Crowdfunding-Projekt fürs Baumaterial gestartet", berichtet Ulrich Falkenhagen. Der Theologe und Leiter der Frankfurter Telefonseelsorge war der ehrenamtliche Leiter des Workcamps. Das Crowdfunding brachte mehr als 4000 Euro. Weitere 3000 Euro haben Firmen und viele Privatpersonen aus der Region gespendet.

Am 2. Oktober sind zehn Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 25 Jahren mit zwei Betreuern nach Afrika aufgebrochen. Zwei Tage vergingen, bis sie in Lokgwabe eintrafen. Denn das 2000-Einwohner-Dorf liegt rund 700 Kilometer von der Hauptstadt Gaborone und weitere 300 Kilometer vom Flugplatz in Johannesburg entfernt.

Um den deutschen Helfern Quartier zu geben, haben Christen aus der Lokgwaber Gemeinde ihre Zimmer und Betten geräumt. Doch die größte Herausforderung waren für die zivilisationsgewöhnten Helfer die hygienischen Bedingungen: "Plumpsklos aus Lehm und keine Dusche – bei Temperaturen von 30 bis 39 Grad", berichtet Klemens Falkenhagen. Der 14-jährige Lebuser war der jüngste Teilnehmer der Jugendbegegnung. Denn gearbeitet haben die Helfer gemeinsam mit Jugendlichen aus der örtlichen Kirchengemeinde.

Bevor es los gehen konnte, war allerdings ein schwerwiegendes Problem zu lösen: "Das Wochen zuvor bestellte Baumaterial war noch nicht geliefert worden", erzählt Ulrich Falkenhagen (60). "Wir mussten uns zunächst welches zusammen borgen." Vor dem Aufbau stand dann noch der Abriss: Einige kleine Säulen waren nicht tragfähig, hatte der botswanische Architekt festgestellt, mit dem die Helfer kooperieren.

Es wurden 14 neue Säulen errichtet, auf denen das Dach ruhen soll. Das Abladen des Materials war übrigens der letzte Akt für die Workcamper vor der Abreise. "Die botswanischen Freunde haben uns aber versichert, dass das Dach bis Ende November drauf sein und die Kirche zu Weihnachten eingeweiht wird", sagt Ulrich Falkenhagen.

Die älteste Demokratie erforscht

Sohn Klemens wird die Reise übrigens auch schulisch auswerten. Der Frankfurter Gauß-Gymnasiast schreibt seine Facharbeit in Geschichte "Kgotla – die älteste Demokratie der Welt". Denn das Leben im botswanischen Dorf regeln alle in der Dorfversammlung. "Das hat mich fasziniert", sagt Klemens, der viele Interviews geführt hat.

Im Blog mission-kalahari.blogspot.com ist mehr über das Kirchenbau-Projekt zu erfahren. Spenden werden weiter gesammelt – für die Ausstattung der Kirche. Das Spendenkonto: Empfänger: Kirchliches Verwaltungsamt Frankfurt (Oder), IBAN: DE7352060410230 3900690, Verwendungszweck: Spende Partnerschaftsprojekt in Botswana