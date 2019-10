Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Harald Trinkl ist kein Unbekannter in den Räumlichkeiten des Torhauses. Der das Haus betreibende Memento e.V. gibt Freizeitkünstlern wie ihm Gelegenheit, ihr Schaffen zu präsentieren. Ab 5. November werden Trinkls in Acryl gestaltete Bilder im Torhaus in Rathenow zu sehen sein. Seine Ausstellung eröffnet an jenem Dienstag um 15.30 Uhr. Bis zum Beginn der Winterpause des Hauses, Mitte Dezember, hängen dort die Bilder.

Der gelernte Tischler, Harald Trinkl, begann vor 15 Jahren, sich mit der Acrylmalerei zu beschäftigen. Da er auch gern fotografiert, nutzt er Aufnahmen aus der Umgebung, von Urlauben und aus der Natur, oft auch abgewandelt, als Bildmotive. Die musikalische Begleitung der Ausstellungseröffnung übernimmt Thomas Kübler.