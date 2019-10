Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Reinhard Krause ist am frühen Freitagnachmittag allein mit seiner Angel in der Seeallee. Der Platz direkt neben der kleinen Bootsrampe, unweit der Steganlage, ist einer seiner Lieblingsangelplätze. Unter anderem deshalb, weil es am Großen Müllroser See nicht mehr allzu viele Uferbereiche gibt, die nicht vom Schilf zugewuchert sind. Selbst Spaziergänger haben ja an vielen Stellen in der Seeallee keine Chance mehr, das Wasser zu sehen.

Hier neben der Bootsrampe, wo große Steine als Uferbefestigung im Wasser liegen, hat das Schilf vorerst keine Möglichkeit, sich weiter auszubreiten. Und so kann Reinhard Krause hier den Barschen und anderen Fischen nachstellen. Auch den Aalen, von denen er ab und zu einen am Haken hat. Viel Werkzeug hat der 58-jährige Müllroser nicht dabei. "Meine Angel, einen Stuhl – mehr brauche ich nicht", sagt er. Und das gelte nicht nur am Tage, sondern auch abends oder wenn er über Nacht bleibt. "Auch dann reicht mir der Stuhl."

Andere Angler bringen ganze Pkw-Ladungen an Ausrüstungen mit, wenn sie in der Seeallee auf Jagd gehen. Und sie sind auch der Grund dafür, dass das Angeln hier schon bald verboten werden könnte. Zumindest für den Bereich der Seepromenade und das sich anschließende Areal bis zum Seglerstützpunkt ist solch ein Verbot geplant. In den vergangenen Monaten und Jahren waren hier immer öfter Angler zugange, die nicht nur am Ufer standen und ihre Ruten auswarfen. Sie bauten riesige Angelschirme auf und Zelte. Oft mehrere nebeneinander. Und das mitten im Erholungsort in einem Bereich, in dem sich eigentlich Spaziergänger erholen und die Schönheit des Erholungsortes und seiner Seepromenade genießen sollen können.

Autos auf den Gehwegen

"Karpfenangler" nennt Reinhard Krause diese Leute. Sie stellen Hightech-Angeln auf, oft im Fünfer- oder Sechserpack, warten nächtelang auf den fettesten Fisch. "Und wenn sie einen großen haben, dann machen sie ein Selfie und werfen den Fisch wieder ins Wasser." Sogar Autos standen schon tagsüber und auch über Nacht mitten auf den Gehwegen der Seepromenade – abgestellt von Leuten, denen es offenbar zu viel Mühe bereitete, ihre Angelausrüstung von einem Parkplatz bis zum Wasser zu tragen.

Wegen solcher Angler, die ihre Zelte und anderes Gepäck auf der Uferpromenade und im benachbarten Bereich aufstellen, war es in jüngster Zeit vermehrt zu Konflikten gekommen, heißt es in einer Beschlussvorlage der Stadt Müllrose für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) mit dem Titel "Beschluss über das Angeln im Bereich des Großen Müllroser Sees". Beschlusstext: Die SVV beschließt, "das Angeln im Bereich des Großen Müllroser Sees vom Mühlenrad bis zum derzeitigen Seglerstützpunkt ordnungsrechtlich zu untersagen".

Gespräch wird gesucht

In dieser Woche hat der Hauptausschuss der SVV darüber beraten und sich dahingehend verständigt, dass zunächst noch einmal das Gespräch mit Anglern gesucht werden soll. Außerdem empfahl der Hauptausschuss eine Modifizierung des Verbots – beispielsweise mit zeitlicher Begrenzung. "Müllrose ist ein Erholungsort und die Angler mit ihren Zelten und anderen Unterständen stören das Bild in der Seeallee", betont Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel. Der Fischereibetrieb Schneider als Pächter des Sees sei mit einem Angelverbot in dem Bereich einverstanden.

Reinhard Krause würde ein generelles Angelverbot bis hinter zum Seglerstützpunkt "nicht gut finden. Ein Angelverbot direkt auf der Seepromenade – dafür hätte ich ja Verständnis", sagt er. Aber etwas weiter ab – hinter der Steg­anlage, wo er gern mit seiner Angel steht – "da stören wir Angler doch niemanden. Oder?"