Bei den Proben: Sören Liedtke (17), Marc Schumann (15) und Sophie Larski (15) in der Jutta Schlegel Musikschule in Beeskow. Mit dem Landesjugendblasorchester Brandenburg waren sie auf Konzertreise in Kuba. Nicht im Bild: Louise Kockjoy. © Foto: Jörn Tornow

Michael Heider

Beeskow (MOZ) Eben geht die Orchesterprobe in der Zweigstelle der Jutta Schlegel Kreismusikschule zu Ende. Behutsam packen Sophie Larski (15), Marc Schumann (15) und Sören Lietke (17) ihre Blasinstrumente zusammen. Alltag für die Jungmusiker. "Geprobt wird so viel, wie gebraucht wird", sagt der 15-jährige Marc. Bei Verpflichtungen in mehreren Orchestern und einem Quartett komme da schon etwas zusammen, meint er. Sechs Stunden pro Woche verbringe sie bestimmt in der Musikschule, bestätigt auch Saxophonistin Sophie. Die Probenzeit zu Hause noch nicht mit eingerechnet.

Proben zahlt sich aus

Schon von Klein auf spielen sie ihre Instrumente. Während Sophie und Marc durch ein Instrumentenkarussell im Kindergarten auf das Saxophon gestoßen sind, war es bei Sören ein Konzert von Ludwig Güttler, das ihn zum Trompete spielen animierte. Dass sich das viele Proben seither für die drei ebenso wir für ihre Beeskower Orchesterkollegin Sophie Kockjoy (15) am Tenorhorn gelohnt hat, davon zeugen ihre Plätze im Landesjugendblasorchester Brandenburg (LJBO). Schon beim Probespiel habe man gemerkt, dass dort "gleich eine ganz andere Atmosphäre" vorherrsche, erinnert sich Sören. Mit vier Jahren ist er der momentan dienstälteste Beeskower im LJBO. "Da wollen alle Elan zeigen und zeigen ihn auch." Ende September trug ihr Engagement im Jungendorchester die vier Beeskower sogar für 16 Tage auf Konzertreise nach Kuba. Mit vollgepacktem Programm: Nach einer Probenphase im Ankunftsort Varadero spielten sie insgesamt sechs Konzerte in Havanna. Eines davon in der deutschen Botschaft. Ein ganz schönes Erlebnis. Auch des Wetters wegen, sagen sie. Eigentlich würde es sich in Havanna nicht einregnen, habe man ihnen im Vorfeld noch gesagt. "Dann hat es halt fünf Stunden durch geregnet", erzählt Trompeter Sören nüchtern.

Konzerte in Havanna

Durchgezogen hätten sie das Konzert in der Botschaft trotzdem. Stehend unter einem Zelt spielten die 55 Musiker eine breite Palette an Stücken, darunter die Europahymne, die deutsche Nationalhymne und Guantanamera. Letzteres bot das Orchester auch für Passanten am Plaza de San Francisco dar. Für Saxophonistin Sophie einer der schönsten Momente: "Sie haben alle geklatscht, haben sich gefreut und bei Guantanamera mitgesungen."

Nach all den Konzerten fuhren sie aber noch nach Trinidad. Dort hatten sie Zeit das schöne Wetter zu genießen, versichert Sophie.

Ob sie sich vorstellen können, ihre Musik später auch professionell zu betreiben? Sophie und Marc zeigen sich unentschlossen. Auch der 17-jährige Sören verneint. Er habe zwar mit dem Gedanken gespielt, meint aber mittlerweile, "dass Hobby lieber Hobby bleiben sollte." Das hat ihn immerhin schon bis nach Kuba gebracht.